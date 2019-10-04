04 октября 2019, 19:14
Ингушские полицейские провели забастовку против назначенца со Ставрополья
МВД Ингушетии после сегодняшней забастовки полицейских не стало назначать временным главой Сунженского РОВД силовика из Ставропольского края. Пользователи соцсетей раскритиковали перевод на работу в Ингушетию выходцев из других регионов.
"Кавказский узел" сообщал, что главу Сунженского РОВД отстранили от должности после побега арестанта из автозака, произошедшего 2 октября.
Следователи считают сбежавшего участником преступной группы, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, злоумышленники соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, принуждая к интимным связям с другими мужчинами. Скрыться удалось и другому задержанному по этому делу - в июне его выкрала из больницы группа людей, избивших охрану из числа полицейских.
Назначение на должность врио начальника Сунженского РОВД уроженца Ставрополья привело к забастовке полицейских. Они покинули рабочие места и вышли из здания РОВД, отказываясь выполнять приказы, сообщил сегодня The Magas Times на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
На двух видео, которыми сопровождается публикация, видны полицейские, стоящие на парковке у высокого забора. "Митингуем. Ни один человек не работает. Прислали непонятно кого", - звучит закадровый голос на одном из видео.
Протестующие добились своего, и временно исполняющим обязанности начальника ОВД по Сунженском району назначен полковник полиции Амерхан Костоев, говорится в более поздней публикации на той же странице. Ранее Костоев возглавлял Малгобегский РОВД, следует из данных на сайте МВД Ингушетии.
Участники забастовки вернулись на свои рабочие места после того, как с ними лично поговорил министр внутренних дел Ингушетии, передал информацию ведомства "Интерфакс". Все подразделения и стационарные посты Сунженского отдела полиции работают в штатном режиме, проводится служебная проверка, со ссылкой на пресс-службу МВД республики сообщило издание "Ингушетия".
В июне замглавы Управления МВД по Ставропольскому краю Михаил Коробкин стал главой МВД Ингушетии, сменив на этом посту Дмитрия Каву, который подал в отставку после мартовских протестов в республике. Отставка министра внутренних дел Ингушетии Дмитрия Кавы связана с тем, что он не приказал разгонять митингующих в Магасе, уверены опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры. Они высоко оценили профессиональные и личные качества Кавы. По словам юриста Калоя Ахильгова, в Ингушетии также был расформирован батальон патрульно-постовой службы, который отказался разгонять протестующих. Информация об уголовном преследовании участников митинга отслеживается в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".
Комментаторы в соцсетях поддержали забастовку
Протест полицейских вызвал одобрение пользователей соцсетей. "Правильно сделали. На все нормальные должности ставят людей с других регионов, будто у нас нет достойных кандидатов", - прокомментировал публикацию The Magas Times во "ВКонтакте" Тамерлан Полонкоев. "Правильно. Зачем наших полицейских увольняют, а вместо них сажают приезжих?" - написал Ислам Тумгоев.
"Да, дожили. Может весь состав со Ставрополя привезут", - написал на странице The Magas Times в Instagram 06_muslim_0606. "Самая большая безработица в Ингушетии по России, и к нам присылают и назначают людей из других регионов", - отметил tsurov9.
По данным Федеральной службы по труду и занятости, на начало июля уровень безработицы в Ингушетии составил 9,8% и оказался самым высоким по всей России.
По состоянию на 19.14 мск 4 октября публикация издания в соцсети "ВКонтакте" собрала более тысячи просмотров и 26 "лайков", а публикация в Instagram - 1828 просмотров и 270 комментариев.
На сайте МВД Ингушетии по состоянию на 19.14 мск 4 октября нет информации о назначении Амирхана Костоева врио главы Сунженского РОВД.