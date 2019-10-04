Ингушские полицейские провели забастовку против назначенца со Ставрополья

04 октября 2019, 19:14

МВД Ингушетии после сегодняшней забастовки полицейских не стало назначать временным главой Сунженского РОВД силовика из Ставропольского края. Пользователи соцсетей раскритиковали перевод на работу в Ингушетию выходцев из других регионов.

"Кавказский узел" сообщал, что главу Сунженского РОВД отстранили от должности после побега арестанта из автозака, произошедшего 2 октября.

Следователи считают сбежавшего участником преступной группы, которая вымогала деньги под угрозой распространения порочащих сведений. По информации источников, злоумышленники соблазняли замужних женщин, снимали с ними эротические видео, а затем угрожали разоблачением, принуждая к интимным связям с другими мужчинами. Скрыться удалось и другому задержанному по этому делу - в июне его выкрала из больницы группа людей, избивших охрану из числа полицейских.

Назначение на должность врио начальника Сунженского РОВД уроженца Ставрополья привело к забастовке полицейских. Они покинули рабочие места и вышли из здания РОВД, отказываясь выполнять приказы, сообщил сегодня The Magas Times на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

На двух видео, которыми сопровождается публикация, видны полицейские, стоящие на парковке у высокого забора. "Митингуем. Ни один человек не работает. Прислали непонятно кого", - звучит закадровый голос на одном из видео.

Протестующие добились своего, и временно исполняющим обязанности начальника ОВД по Сунженском району назначен полковник полиции Амерхан Костоев, говорится в более поздней публикации на той же странице. Ранее Костоев возглавлял Малгобегский РОВД, следует из данных на сайте МВД Ингушетии.

Участники забастовки вернулись на свои рабочие места после того, как с ними лично поговорил министр внутренних дел Ингушетии, передал информацию ведомства "Интерфакс". Все подразделения и стационарные посты Сунженского отдела полиции работают в штатном режиме, проводится служебная проверка, со ссылкой на пресс-службу МВД республики сообщило издание "Ингушетия".

В июне замглавы Управления МВД по Ставропольскому краю Михаил Коробкин стал главой МВД Ингушетии, сменив на этом посту Дмитрия Каву, который подал в отставку после мартовских протестов в республике. Отставка министра внутренних дел Ингушетии Дмитрия Кавы связана с тем, что он не приказал разгонять митингующих в Магасе, уверены опрошенные "Кавказским узлом" оппозиционеры. Они высоко оценили профессиональные и личные качества Кавы. По словам юриста Калоя Ахильгова, в Ингушетии также был расформирован батальон патрульно-постовой службы, который отказался разгонять протестующих. Информация об уголовном преследовании участников митинга отслеживается в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Комментаторы в соцсетях поддержали забастовку

Протест полицейских вызвал одобрение пользователей соцсетей. "Правильно сделали. На все нормальные должности ставят людей с других регионов, будто у нас нет достойных кандидатов", - прокомментировал публикацию The Magas Times во "ВКонтакте" Тамерлан Полонкоев. "Правильно. Зачем наших полицейских увольняют, а вместо них сажают приезжих?" - написал Ислам Тумгоев.

"Да, дожили. Может весь состав со Ставрополя привезут", - написал на странице The Magas Times в Instagram 06_muslim_0606. "Самая большая безработица в Ингушетии по России, и к нам присылают и назначают людей из других регионов", - отметил tsurov9.

По данным Федеральной службы по труду и занятости, на начало июля уровень безработицы в Ингушетии составил 9,8% и оказался самым высоким по всей России.

По состоянию на 19.14 мск 4 октября публикация издания в соцсети "ВКонтакте" собрала более тысячи просмотров и 26 "лайков", а публикация в Instagram - 1828 просмотров и 270 комментариев.

На сайте МВД Ингушетии по состоянию на 19.14 мск 4 октября нет информации о назначении Амирхана Костоева врио главы Сунженского РОВД.