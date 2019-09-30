Экологи потребовали не допустить застройки зеленой зоны в Краснодаре

30 сентября 2019, 07:49

"Экологическая вахта по Северному Кавказу" потребовала от чиновников предотвратить строительство магазинов на месте Николаевского бульвара в Краснодаре.

На двух участках бульвара в микрорайоне Гидростроителей ведется подготовка к строительству: они огорожены, а их территории снят верхний слой почвы, пожаловались экологам местные жители.

Ранее власти заверяли, что зеленая зона в этом месте будет сохранена, сообщается сегодня на сайте Экологической Вахты по Северному Кавказу.

Зеленая зона в микрорайоне Гидростроителей необходима жителям и никакой застройки здесь допустить нельзя, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Участки необходимо вернуть жителям, зеленую зону привести в порядок и благоустроить", - приводятся его слова 6 сентября 2018 года на сайте администрации и городской Думы Краснодара. Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что администрация города ведет работу по возвращению в муниципальную собственность земельных участков, на которых планируется благоустроить бульвар.

На Публичной кадастровой карте значится, что эта земля вблизи улицы Невкипелого отведена под застройку "объектов розничной торговли", отмечают экологи.

"Мало того, что уничтожена зелёная зона, плюс усилятся пробки, когда по узким улицам Гидростроя будут все ехать в эти торговые центры... там сейчас ситуация на грани коллапса", - приводятся слова местного жителя Геннадия Трунова в сообщении эковахты.

В апреле 2013 года городская дума Краснодара придала Николаевскому бульвару статус зелёной зоны, были определены его границы, в которые входят оба участка, отмечают экологи. Однако в апреле 2013 года, по данным экологов, на этой территории были сформированы два участка, которые были переданы в собственность физическому лицу. Спустя месяц, он перепродал эту землю другому человеку и новый собственник вырубил там деревья, а еще через два года участки оказались в собственности владельца строительной компании, отмечается в сообщении.

Экологическая Вахта по Северному Кавказу направила обращения на имя Первышова с просьбой сообщить, какие меры были приняты администрацией по выполнению поручений губернатора по недопущению застройки бульвара и возврату их в муниципальную собственность, и на имя Кондратьева о том, что его указания сохранить Николаевский бульвар не выполняются, отмечают экологи Александр Савельев и Андрей Рудомаха.

Как писал "Кавказский узел", участники общественных слушаний 26 сентября в Сочи раскритиковали застройщика за планы возвести многоэтажное здание на улице Вишневая.