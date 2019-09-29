Жители Сочи выступили против строительства многоэтажки

29 сентября 2019, 05:23

Участники общественных слушаний в Сочи раскритиковали застройщика за планы возвести многоэтажное здание на улице Вишневая.

В слушаниях, которые прошли 28 сентября, приняли участие около полусотни человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Представитель застройщика на слушаниях рассказал собравшимся том, что фирма построит 4-х секционный 12-этажный жилищный комплекс бизнес-класса. Присутствовавшие на слушаниях несколько человек, которые представились дольщиками, выступили "за" предоставление арендатору разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров строительства.

Новая администрация Сочи продолжает политику возведения многоквартирных домов на курортных землях

"Курортная инфраструктура не способна справиться с подобным объемом новых жителей, нагрузок на сети и дороги. Проблемы сочинцев не решаются годами, а покупатели коммерческих новостроек требуют электроэнергию, тепло, газ, канализование, парковочные места, дороги, школы, детские сады и поликлиники", - считает Ирина Кресова.

"Большая часть слушаний проводится тайно. Без должного оповещения всех жителей Сочи. Тираж муниципальной газеты "Новости Сочи", где публикуются информационные сообщения о проведении публичных слушаний, составляет всего 3 000 экземпляров и не каждый в состоянии найти эту газету", - заявила Татьяна Полушкина. По ее мнению слушания по отклонениям от правил чиновникам мэрии вообще следует прекратить проводить. "Сочинцы уже многократно на митингах и пикетах выражали свое негативное мнение по поводу точечной застройки курортных земель высотными коммерческими домами, однако ни старая, ни новая администрация к этому не прислушивается", - считает жительница города.

"Новый 12-этажный жилой комплекс на муниципальном земельном участке усугубит имеющиеся проблемы микрорайона Макаренко с нехваткой мест в детсадах, школах; усилит транспортную загруженность. Считаю, что пришедшим на слушания гражданам из ЖСК, пострадавшим от нерадивого застройщика, нужно вернуть потраченные денежные средства, но найти для этого другие пути, а не с помощью строительства очередного многоквартирника в чрезмерно застроенном микрорайоне. Поэтому я против предоставления разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров строительства и вообще строительства высотки", - сказал член движения "За Сочи" Харитон Каплаух.

"Застройщик лукавит и под видом одного дома построит четыре по 12 этажей каждый, так как он обозначил их словом "секции". Я считаю, что на этом месте должен быть детский сад, а не очередная незаконная коммерческая высотка. И чиновники обязаны считаться с мнением большинства", - заключила лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца.

Отметим, что председатель ТОС (территориальный орган самоуправления) "Заречный" Геннадий Бедраков одобрил планы застройщика. Поясняя свою позицию корреспонденту "Кавказского узла", он сказал: "Это было лишь мое личное мнение".

"На данном месте в гаражах давно живут люди без воды, света, тепла. Они хотят жить в нормальных условиях и поэтому, как мне известно, они нашли инвестора и обращались в мэрию по факту строительства многоэтажки. Все разрешительные документы ими получены. Осталось лишь соблюсти формальности по слушаниям. Единственно, что я хотел, так это помочь этим людям решить свою жилищную проблему", - сказал Бедраков корреспонденту.

Свое заключение представил комиссию по слушаниям общественный градостроительный совет Сочи.

"Сочи перегружен жилой недвижимостью. Улично-дорожная сеть испытывает транспортные перегрузки и в сезон, и в межсезонье, в том числе ул. Вишневая и ул. Макаренко. Население микрорайона по ул. Вишневой испытывает потребность в увеличении мест в дошкольных и школьных образовательных учреждениях", - считают члены градостроительного совета.



Весь участок находится в границах охраны водозабора реки Сочи, где запрещается новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова. Увеличение площади застройки увеличит площадь запечатанных территорий, таким образом повлияет на режим подрусловых вод водозабора реки и увеличит поверхностный сток, усиливая вероятность катастрофических паводков, полагают авторы заключения.

"Инженерно-геологические характеристики в границах земельного участка ... относятся к III категории сложности, неблагоприятной для застройки. Глубина оползня от 1 до 8 м. Возрастающая нагрузка на склоны при ожидаемой ликвидации древесной растительности увеличивает риск чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба от их проявления, так как территория планируемого строительства находится в зоне распространения оползней и в сейсмической зоне", - сказано в заключении.

Местная жительница Елена Бокачева рассказала, что в микрорайоне еще в 90-е годы в массовом порядке строились гаражи, которые распродавались как "жилые". По постановлению администрации "здесь должен был располагаться гаражный кооператив на 50 машино-мест. Но тут были построены и распроданы "жилые гаражи"", - рассказала она.