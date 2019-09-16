КПП "Нижний Зарамаг" в Южной Осетии. Фото МИА "Южная Осетия Сегодня"

16 сентября 2019, 08:52

Жители Южной Осетии выступили против новых правил вывоза машин в Россию

Владельцы автомобилей с южноосетинскими номерами провели митинг на контрольно-пропускном пункте "Нижний Зарамаг". Они рассказали, что из-за новых правил вывоза машин им приходится выезжать в Россию на такси.

Митинг владельцев автомобилей на контрольно-пропускном пункте прошел 15 сентября.

Протестующие заявили, что они недовольны новыми правилами пересечения границы с Россией на автомобиле, передает 15 сентября телекомпания "Осетия-Ирыстон". Водители рассказали, что из-за нововведений многим автовладельцам приходится оставлять свои машины на территории Южной Осетии ехать во Владикавказ на такси.

"Новые правила ограничивают нас в передвижении, мы вынуждены отказываться от своих машин", - сказал митингующий водитель журналистам.

Согласно внутреннему распоряжению Таможенной службы России, лица с двойным гражданством для оформления вывоза автомашин в Россию должны вносить залог, равный растаможке, сообщило агентство "РЕС". Иностранец, не гражданин страны, которая входит в состав таможенного союза, может оформлять временный воз беспошлинно сроком до одного года. Гражданин страны должен внести обеспечение уплаты такой пошлины – депозит. О том, когда были введены новые правила вывоза автомобилей, не сообщается.

По словам митингующих, проблемы в основном возникают у тех, кто ездит в Россию на заработки. "Если машина больше времени находится на территории России, чем Южной Осетии, то ввоз не делают. То есть, если ты гражданин Южной Осетии, а работаешь в России, следовательно пять дней в России, на выходных — дома, то тебе ввоз не дадут", - приводит слова жителя Южной Осетии Eadaily.

В пресс-службе североосетинской таможни отрицают проблемы с вывозом автомобилей на границе. "Беспричинные отказы на контрольно-пропускном пункте  – миф... Для временного ввоза автомобилей растаможка не обязательна. Поэтому мы предлагаем внести обеспечение уплаты государственной пошлины на счет", - приводит сообщение пресс-службы североосетинской таможни издание. Сотрудники таможни утверждают, что если гражданин действительно оформляет временный ввоз, и в установленные сроки вывозит транспортное средство из России, то деньги ему вернут. "Это просто страховка в виде залога", - отмечает пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что в в январе 2016 года таможенный комитет Южной Осетии пообещал помочь предпринимателям, испытывающим проблемы с поставками товаров из России, в оформлении необходимых документов.

Примечание:

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