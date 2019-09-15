Грузия отчиталась о росте числа экотуристов на фоне российских санкций

15 сентября 2019, 08:53

Количество посетителей заповедников Грузии за январь-август выросло на восемь процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщило Агентство охраняемых территорий страны.

Как писал "Кавказский узел", в июле, по данным на тот момент премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе, туристический бизнес Грузии из-за прекращения прямого авиасообщения с Россией потерял до 60 миллионов долларов. По данным Национальной администрации туризма Грузии, число российских туристов в Грузии в июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократилось на 14%. Согласно данным TBC Research, в июле число российских туристов в Грузии по сравнению с 2018 годом сократилось на 21,4%, из них почти 80% путешественников отказались лететь самолетом.

8 июля вступил в силу запрет российского президента на прямое пассажирское авиасообщение с Грузией в связи с протестами в этой стране. Рейсы грузинских авиакомпаний в Россию также запрещены. Новости об акциях протеста "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

За январь-август этого года более 889,3 тысячи туристов посетили охраняемые территории Грузии, сообщили 14 сентября со ссылкой на Агентство охраняемых территорий "Новости Грузия". Рост числа посетителей по сравнению с этим же периодом 2018 года составил 8 процентов, отмечает агентство.

При этом выросло на 17 процентов число иностранцев, посетивших заповедные зоны, сообщило ведомство, не уточнив, туристы из каких стран были в их числе. Агентство отмечает, что сохранить тенденцию роста удалось, несмотря на проблемы, которые туристический сектор страны переживает на фоне российских санкций.

Доход от экотуризма за восемь месяцев вырос на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, его сумма составила более 7,8 миллиона лари (примерно 2,6 миллиона долларов), передает со ссылкой на агентство "Новости Тбилиси". В пятерке наиболее популярных среди туристов заповедников названы Мартвильский каньон, Национальный парк Казбеги, Пещеры Прометея, Каньон Окаце и Тбилисский национальный парк.

Для граждан России, которые намереваются посетить Грузию, "Кавказский узел" опубликовал справочные материалы "10 советов для российских туристов в Грузии" и "Старина Тбилиси".