Пользователи соцсетей поспорили об актуальности борьбы с колдовством в Чечне

14 сентября 2019, 11:20

Задержание колдуньи в Чечне и сюжет ЧГТРК "Грозный", где ее критикует врач Центра исламской медицины, часть комментаторов в соцсетях сочла возвращением в средневековье. Их оппоненты поддержали преследование колдунов в республике как оправданную с точки зрения религии. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни обеспокоены тем, не навела ли задержанная "порчу" на людей.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре полиция Чечни задержала местную жительницу Секинат Ибрагимову, обвинив ее в оказании магических услуг. Задержанная, которая, по данным силовиков, занималась этим с 2013 года, раскаялась в содеянном в эфире ЧГТРК "Грозный". При этом привлеченный правоохранителями главный врач Центра исламской медицины в Чечне Адам Эльжуркаев выразил веру в колдунов. "Люди годами ходят по больницам со своими болезнями, не зная, что с ними не так. Из-за того, что эти женщины что-то наколдовали", - заявил он.

Гонения на знахарей и экстрасенсов в Чечне развернулись в 2013 году, когда на фоне объявленной главой Чечни борьбы с магами и колдунами были задержаны десятки людей, а некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад, однако летом текущего года она вновь развернулась. В частности, в начале июля две жительницы Гудермеса были задержаны сотрудниками силовых структур за занятия магией, колдовством и целительством. 17 июля 2019 года в ночных новостях телеканала "Грозный" был показан сюжет о задержанной чеченскими правоохранителями местной жительнице, которая была обвинена в шарлатанстве и занятии колдовством.

Ибрагимова и ее клиентка остаются под арестом

Секинат Ибрагимова заявила, что до случая, который стал поводом для задержания, некоторое время не занималась колдовством, следуя запрету, который ввел глава Чечни. "Я оставила это, когда падишах (Рамзан Кадыров. - Прим. "Кавказского узла") запретил. Один случай, поехала я в Моздок... Я тихо жила, никуда не ездила, ничего не делала. Меня больше не увидите, обманулась я… Прошу вас меня простить", - сказала Сакинат Ибрагимова в эфире ЧГТРК "Грозный" (здесь и далее - перевод с чеченского корреспондента "Кавказского узла").

Рамзан Кадыров неоднократно высказывался по вопросам религиозных практик. Так, в феврале 2017 года он в присутствии журналистов провел профилактическую беседу с лидером общины, в которой практиковался шиитский ритуал забивания в голову ножей. В чеченском муфтияте верования группы назвали противоречащими исламу.

Раскаиваясь, Ибрагимова назвала себя "шайтаном". "Я не на прямом пути. Я грязное существо. Более грязного существа, чем я, в этом мире нет. Шайтан [я], и даже грязнее шайтана. Ко мне больше не приходите", - сказала Ибрагимова.

Главный врач Центра исламской медицины в Чечне Адам Эльжуркаев назвал ее "рабыней Иблиса" - злого духа, по преданию, изгнанного пророком Мухаммедом. "Ради денег ты свое тело и душу продала шайтану, Иблису, стала рабыней Иблиса, его помощником", - сказал он в эфире телеканала.

Центр исламской медицины был открыт в Грозном в 2008 году. Инициатором открытия специального лечебного учреждения для людей, которые пострадали от лжецелителей, знахарок и шарлатанов, занимающихся наведением порчи и черной магией, стал муфтият республики. По словам сотрудника муфтията, ежедневно центр принимает до ста больных, большинство пациентов - "люди, одержимые джиннами". Центр исламской медицины также никак нельзя отнести к традиционной медицине, отмечают местные жители.

По словам представителя МВД Чечни, Секинат Ибрагимова и ее клиентка остаются под арестом. "В отношении этих женщин проводится доследственная проверка. Действия Ибрагимовой подпадают под статью Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за мошенничество", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" 13 сентября.

Само по себе занятия магией или колдовством - не повод для задержания силовиками в светском государстве, сказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов. Отдельной уголовной или административной статьи за колдовство в России нет, обычно правоохранители усматривают в действиях магов мошенничество, указал Черноусов. "Следствию всегда очень трудно доказать, что имело место именно мошенничество, так как необходимо установить умысел. Маг отвечает, что никакого умысла забрать деньги не было, а клиент отдал их сам. Почти всегда это так. Действительно, проведя процедуру, колдун говорит: "Если вы хотите, можете меня отблагодарить". Прейскурант у магов – крайне редкое явление", - рассказал Черноусов.

Задержанная колдунья продолжила практику извинений в Чечне

"У них, я смотрю, с извинениями дело хорошо поставлено", - прокомментировала сюжет ЧГТРК "Грозный" пользовательница Facebook Анна Вишнякова на странице издания Znak. "Да. Кадыров берет смартфон, а там на экране: "У вас 12 непрочитанных извинений", - согласился Дмитрий Канаев.

"Новая мера наказания - извинтиление", - написал там же Максим З. "Какой-то вид национального спорта - заставить извиниться", - прокомментировал В. Радич.

"Непонятно, за что ее заставили извиняться. Ну верит она в другого бога. Они бы еще шариат ввели", - высказался пользователь соцсети Глотаў Канстанцін.

По состоянию на 11.15 мск 14 сентября эта публикация от 13 сентября на странице издания Znak в Facebook набрала 74 "лайка" и 29 комментариев, ею поделились 14 раз.

В докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", который опубликован на "Кавказском узле", указывалось, что жители Чечни приносят публичные извинения руководству республики вынужденно, после давления и угроз в свой адрес. О практике принуждения к извинениям, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Новость о задержании колдуньи вызвала споры в Facebook

В другой группе в Facebook, издания "Кавказ.Реалии", многие комментаторы, напротив, поддержали задержание Ибрагимовой. "Выражаю благодарность Рамзану Кадырову за то, что оберегает свой народ от всех врагов, явных и скрытых", - написал Gektor Chechenskiy. "Правильно. Молодец, Рамзан", - добавил Казбек Кавказ. "В данном случае все сделано правильно.

Независимо от того, какой век на дворе, чернокнижники были всегда", - заявил Зелимхан Байсултанов. "Какая инквизиция? [...] XXI век или XXX, Бог есть, был и будет, и пока люди живы, есть такие [...] колдуньи", - заявил Siha Shogun. Противоположные мнения вызвали резко негативную реакцию.

"Средневековье... Кто и при каких обстоятельствах, интересно, устанавливал, что женщина колдунья?" - возразила Veta Naron. "Центр религиозной медицины отчитал колдунью?)) [Три]десятое королевство просто", - прокомментировала Ульяна Алфеева.

По состоянию на 11.15 мск 14 сентября эта публикация от 12 сентября на странице издания "Кавказ.Реалии" в Facebook набрала 69 лайков и 67 комментариев, ею поделились 24 раза.

"Россия приехала. В реальное Средневековье. Официальное государственное российское ТВ: в Чечне полиция поймала "колдунью". Ее отчитали в эфире государственного телеканала. Да, сейчас 2019 год, а в РФ создана инквизиция. Как в средневековой Испании, только инквизиторы рапортуют о своих победах по государственному ТВ. А так было то же самое: богослов-инквизитор обличает ведьму, за ним вооруженные стражники, на стенах участка портреты монархов. Там - Фердинанда и Изабеллы, здесь - Путина и Кадырова", - написал 13 сентября на своей странице в Facebook президент Института восточного партнерства Авраам Шмулевич.

По состоянию на 11.15 мск 14 сентября публикация Шмулевича в Facebook набрала 49 лайков и 61 комментарий, ею поделились семь раз.

Приведенные обсуждения стали наиболее широкими в Facebook на тему задержания колдуньи.

Жители Чечни обеспокоены "порчей", наведенной колдуньей

У жителей Чечни вызвало беспокойство то, что у Секинат Ибрагимвоой были обнаружены фотографии различных людей. "Это фотографии, которые носили к задержанной шарлатанке, занимавшейся колдовством. Если вдруг будет [ваш] знакомый, пусть проведет лечение [от колдовства]", - говорится в аудиообращении, распространившемся среди чеченских пользователей мессенджера WhatsApp. К обращению приложены фото.

"Получила рассылку в WhatsApp с фотографиями, что нашли у этих колдуний. Мало ли что. К счастью, ни себя, ни своих знакомых я на этих фото не увидела. Всегда остерегалась магов и колдунов", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Роза.

"Видела и репортаж, и рассылку вчера с фотографиями получила. Не могу понять, как люди могли обращаться к этой колдунье за какой-то помощью. Один ее вид вызывает неприятие и отторжение. Хорошо, что люди сделали рассылку найденных у нее фотографий: можно будет узнать, на кого наведена порча, и принять какие-то меры. Например, к мулле обратиться или в Исламский центр", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Зарета.

"Мало верил в магов и колдунов, но с каждым случаем задержаний всех этих шарлатанов убеждаюсь, что это действительно очень опасные люди, которые могут нанести серьезный вред как отдельному человеку, так и целой семье. То, что их задерживают и показывают на всю республику, очень правильное решение. Это одно из немногих направлений работы наших властей, что я поддерживаю целиком и полностью. Пусть люди знают, кто они и что из себя представляют", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Грозного Лукман.

Собранные "Кавказским узлом" мнения не являются репрезентативной выборкой и отражают лишь частные взгляды.

Эксперты рассказали о религиозных лечебных практиках

Четкой грани между тем, что называется лечением по Сунне с чтением аятов из Корана, и тем, что мусульмане могут воспринять как колдовство или языческий предрассудок, нет, указал руководитель научных программ Фонда Марджани, доцент РГГУ Игорь Алексеев. "Все сложно. Колдуны тоже используют аяты и мусульманские молитвенные формулы. Объективно, по-моему, грань провести нельзя, и все зависит от того, как в каждом конкретном случае воспринимается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отношение к колдовству в мусульманском мире в целом негативное, но на отдельные обычаи, которые являются языческими пережитками, закрывают глаза, отметил корреспонденту "Кавказского узла" ведущий эксперт института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.

Ислам однозначно одобряет такой метод лечения, как чтение Корана, есть и спорные практики. "Среди них использование записей аятов Корана и дуа (молитв), которые зашивают, к примеру, в кожаный мешочек и вешают на шею от болезни или сглаза. Есть исламские ученые, которые не разрешают это делать или разрешают только в отношении детей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Зияутдин Увайсов, руководитель общественной организации "Монитор пациента".