Алхас Квициния обжаловал в суде итоги выборов президента Абхазии

11 сентября 2019, 18:00

В Верховный суд Абхазии поступило исковое заявление Алхаса Квицинии, в котором оппозиционер просит признать незаконным решение ЦИК, объявившей о победе Рауля Хаджимбы на президентских выборах.

Как писал "Кавказский узел", после оглашения предварительных данных голосования 8 сентября, согласно которым на выборах президента Абхазии победу одержал Рауль Хаджимба, Алхас Квициния пообещал оспорить решение ЦИК в суде, но заявил, что не предпримет никаких действий, пока не будут объявлены официальные результаты выборов.

8 сентября состоялось голосование во втором туре выборов президента Абхазии. Согласно объявленным вечером 9 сентября официальным итогам выборов, за действующего президента Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, его оппонент председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния набрал 46,17% голосов. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Но ЦИК отклонил это обращение.

Штаб Алхаса Квицинии сегодня обратился в Верховный суд Абхазии с иском о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об итогах президентских выборов, передает со ссылкой на представителя штаба Квицинии "Sputnik-Абхазия".

Верховный суд Абхазии зарегистрировал административное исковое заявление Алхаса Квицинии, сообщили в суде. "Квициния требует отменить решение ЦИК Абхазии о признании итогов второго тура президентских выборов", - сообщил представитель суда. По его словам, дата судебного заседания будет назначена позднее, передает РИА "Новости".

Согласно закону "О выборах президента Абхазии", Верховный суд Абхазии должен вынести решение по поданному иску в течение десяти рабочих дней. Решение Верховного суда по жалобам на решение Центризбиркома об итогах выборов может быть обжаловано в кассационном и надзорном порядке - в кассационной коллегии Верховного суда и президиуме Верховного суда, отмечает "Абхазия-Информ".

Напомним, вчера, 10 сентября, в Сухуме сторонники оппозиции выходили на акцию протеста и согласились разойтись после обещания Алхаса Квицинии обжаловать итоги выборов президента Абхазии через суд. Рауль Хаджимба в тот же день на встрече со своими сторонниками призвал обе стороны не оказывать давление на суд.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещены биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а в разделе "Справочник" - справка о партии "Амцахара".

Материалы о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О ключевых событиях предвыборной кампании можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".