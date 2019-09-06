Встреча кандидата в премьеры Грузии с оппозицией обернулась конфликтом

06 сентября 2019, 16:17

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" не дали выступить кандидату в премьер-министры Георгию Гахарии, выразив недовольство тем, что участники акции протеста не смогли попасть на встречу. Гахария назвал ЕНД уличной оппозицией.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября активисты дважды провели у здания парламента Грузии акции протеста против выдвижения главы МВД Георгия Гахарии на освободившийся пост премьер-министра. Лидера "Единого национального движения" Григола Вашадзе 4 сентября не допустили на обсуждение кандидатуры нового премьера, после чего сторонники оппозиции начали стихийную акцию около парламента. На фоне протестов две оппозиционные партии бойкотировали парламентские слушания кандидатов в министры. 5 сентября оппозиционная партия "Европейская Грузия" прекратила бойкот. "Единое национальное движение" продолжило бойкотировать встречи с кандидатами в министры.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" в ночь на 6 сентября также прекратила бойкот. Депутаты от фракции сегодня встретились с кандидатами в кабинет министров. На встрече были продемонстрированы видеокадры разгона акции протеста в ночь на 21 июня. Основная часть вопросов депутатов, обращенных к кандидату в премьер-министры Георгию Гахарии, касались разгона акции протеста и "неформальному правлению страной лидером правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение"". Встреча транслировалась в прямом эфире на сайте правительства Грузии, передала корреспондент "Кавказского узла".

В частности, председатель фракции ЕНД Роман Гоциридзе задался вопросом, "насколько премьер-министр самостоятельная фигура на этом посту, и может ли он принимать решения". Он привел в пример заявление бывшего премьер-министра Мамуки Бахтадзе, заверившего за 15 минут до начала разгона акции, что к протестующим не будет применена сила.

Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси в ночь на 21 июня. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть из них подвергли административным арестам. С 6 по 26 июля были задержаны 19 активистов, обвиненных в насилии во время протестов, квалифицированных прокуратурой как попытка свержения власти. Среди задержанных - депутат парламента Грузии Ника Мелия и лидер партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили, в связи с чем оппозиция заявила о начале политрепрессий в стране. Заведено дело и против силовиков, разгонявших митинг. 27 августа было предъявлено обвинение третьему по счету полицейскому. Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Депутат парламента от ЕНД Саломе Самадашвили заявила о недопуске в парламент ряда граждан, которым выписан пропуск. Среди них и Мака Гомури, которая сильно пострадала при разгоне акции.

"Люди [пострадавшие при разгоне акции] имеют ли право присутствовать в здании парламента тогда, когда в нем проходят процедуры, при которых вы стараетесь получить кресло премьера", - сказала она, обращаясь к Георгию Гахарии.

По словам Самадашвили, в здание парламента не пускают людей, среди которых участники акции "Стыдно", чтобы они сами могли задать вопросы о разгоне протестующих. Она предложила сделать пятиминутный технический перерыв, чтобы Георгий Гахария провел консультации со спикером парламента по допуску людей в здание.

Однако после окончания перерыва, сославшись на то, что людей по-прежнему не пускают в здание, депутаты ЕНД отказались заслушивать стоящего у трибуны Гахарию.

"Мы считаем нецелесообразным вас слушать и прекращаем заседание", - заявил Роман Гоциридзе, указав, что "Гахария начинает работу на посту премьер-министра при запертых дверях здания".

В свою очередь кандидат в премьер-министры назвал ЕНД "уличной оппозицией" и отметил, что подобное происходит "когда правда побеждает ложь". Кроме того, он обратил внимание, что депутаты парламента от ЕНД в ночь на 21 июня собрались в зале заседаний и ожидали, когда протестующие ворвутся в здание. Тогда в их интересы входило больше жертв в ходе разгона акции протеста, считает он.

Напомним, отставка Гахарии была одним из требований участников акций протеста, которые начались 20 июня, после того как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но требование об отставке Гахарии до сих пор оставалось невыполненным, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".