Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

03 сентября 2019, 10:32

Глава партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили на заседании политсовета партии представил кандидатуру Георгия Гахарии на пост премьера Грузии. Гахария, отставки которого ранее требовали участники акций протеста, анонсировал кадровые перестановки в правительстве.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября сообщил о своей отставке. Свое решение он объяснил тем, что "выполнил свою миссию", которая заключалась в создании и внедрении стратегических рамок для развития страны. Бахтадзе уточнил, что остается в команде правящей "Грузинской мечты". Отставка Бахтадзе связана с предстоящими выборами в парламент в 2020 году, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Представленная Иванишвили кандидатура Гахарии на пост премьер-министра была одобрена сегодня политсоветом партии, передают "Новости Грузии".

"Я как председатель представил новым премьер-министром кандидатуру Георгия Гахарии и получил полную поддержку", - цитирует Иванишвили издание. Председатель правящей партии выразил уверенность, что его кандидатура будет одобрена парламентом.

По Конституции Грузии, кандидатуру премьер-министра выдвигает политическая партия, получившая на парламентских выборах наилучший результат. Парламент должен выразить доверие новому кандидату, его составу кабмина и правительственной программе в течение двух недель после отставки прежнего главы правительства. Если парламент в установленные сроки не одобрит кандидатуру, то президент в сроки от двух до трех недель распускает парламент и назначает внеочередные выборы.

В свою очередь Гахария поблагодарил членов парии за поддержку и заявил, что вскоре представит новый состав правительства, в котором произойдут "небольшие изменения", пишет "Спутник-Грузия". По словам Гахарии, пост министра внутренних дел займет действующий глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомулаури, пост министра обороны займет политсекретарь "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили. Действующий глава Минобороны Левана Изория возглавит Совет безопасности Грузии, заявил Гахария.

По мнению лидера партии "Новые правые" Мананы Начхебия, "в такой ситуации назначать его премьер-министром - означает бросать вызов обществу, проявлять неуважение к нему". Она считает, что это решение негативно отразится на репутации правящей партии.

"Некоторые лидеры "Грузинской мечты" говорят, что события 20 июня прошли, но это не так", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Начхебия.

Напомним, Георгий Гахария занимает пост министра внутренних дел. Его отставка является одним из требований участников акций протеста, которые начались 20 июня, после того как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, но требование об отставке Гахарии до сих пор оставалось невыполненным.