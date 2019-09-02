Посетители у Ростовского областного суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

02 сентября 2019, 19:37

Оставлен в силе приговор заместителю главы отдела приставов в Волгодонске

Ростовский областной суд отказался изменить приговор бывшему заместителю начальника отдела судебных приставов по Волгодонску и Волгодонскому району Ростовской области Сергею Жилину, осужденному за получение взяток.

Как ранее писал "Кавказский узел", 6 июня Волгодонский райсуд Ростовской области приговорил заместителя начальника отдела судебных приставов по Волгодонску и Волгодонскому району Ростовской области к восьми с половиной годам колонии и 1,3 миллиона рублей штрафа.

По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемый, вступив в сговор с двумя судебными приставами-исполнителями, получил пять взяток на более чем 470 тысяч рублей. За эти деньги обвиняемый не принимал мер по исполнительным производствам, полагают следователи.

Осужденный Сергей Жилин не согласился с приговором и вместе с адвокатом обжаловал его. Сегодня Ростовский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы, однако оставил их без удовлетворения. "Приговор по данному делу оставлен без изменения", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Комментариями от осужденного и его адвокатов "Кавказский узел" не располагает. На сайте управления ФССП по Ростовской области к 19.37 мск 2 сентября не появилось комментариев относительно решения суда.

Отметив, что что в мае 2018 года на фоне целого ряда уголовных дел против высокопоставленных сотрудников управления федеральной службы судебных приставов по Ростовской области покинул свой пост главный судебный пристав региона. 31 января был осужден на восемь лет за взятки руководитель Ленинского районного отдела судебных приставов в Ростове-на-Дону Павел Пак, а 24 мая глава отдела по противодействию коррупции службы судебных приставов в Ростовской области получил по той же статье девять с половиной лет заключения.

Примечание:

"Адвокаты Демерчяна заявили о возобновлении следствия по делу о клевете", "Суд отказал адвокату Демерчяна в удовлетворении жалобы на следователя", "Защита заявила о завершении следствия по делу строителя Демерчяна в Сочи".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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