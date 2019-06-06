Уголовный кодекс. Фото Елены Синеок, Юга.ру

06 июня 2019, 18:31

Замглавы отдела приставов в Волгодонске осужден за взяточничество

Суд приговорил к восьми с половиной годам колонии заместителя начальника отдела судебных приставов по Волгодонску и Волгодонскому району Ростовской области.

"Кавказский узел" сообщал, что в мае 2018 года на фоне целого ряда уголовных дел против высокопоставленных сотрудников Управления федеральной службы судебных приставов по Ростовской области покинул свой пост главный судебный пристав региона. 31 января суд назначил восемь лет колонии главе Ленинского районного отдела судебных приставов в Ростове-на-Дону Павлу Паку, признанному виновным в получении взятки на 860 тысяч рублей, а 24 мая суд признал главу отдела по противодействию коррупции службы судебных приставов в Ростовской области виновным в получении взяток на миллион рублей. Борца с коррупцией осудили на девять с половиной лет.

Бывший заместитель начальника районного отдела судебных приставов осужден на восемь лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Волгодонского райсуда Ростовской области. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить 1,3 миллиона рублей штрафа и на три года лишил его права занимать должности в органах Федеральной службы судебных приставов и в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, сообщил представитель суда.

"Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке", - говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы на сайте суда.

Дело рассматривалось с сентября 2018 года, следует из карточки на сайте суда.

По версии следствия, в 2016-2017 годах обвиняемый, вступив в сговор с двумя судебными приставами-исполнителями, получил пять взяток на суммы свыше 470 тысяч рублей. За эти деньги обвиняемый не принимал мер по исполнительным производствам, сообщили ранее корреспонденту "Кавказского узла" в региональном управлении СКР.

Комментариями осужденного и его адвокатов "Кавказский узел" не располагает. На сайте Управления ФССП по Ростовской области к 18:25 мск 6 июня не появилось комментариев относительно вердикта суда.

Примечание:

"Демерчян заявил о нарушениях при проведении судмедэкспертизы", "Защита заявила о завершении следствия по делу строителя Демерчяна в Сочи", "Суд в четвертый раз отклонил жалобу на арест Хаважа Темирсултанова".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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