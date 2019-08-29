Жительница Черкесска добилась суда по делу хищении маткапитала

29 августа 2019, 23:13

Завершено расследование мошенничества с материнским капиталом, похищенным у Анжелины Каровой, дело передано в Черкесский горсуд, сообщила полиция.

Как писал "Кавказский узел", 3 июня Анжелина Карова пожаловалась суду на затягивание уголовного дела о мошенничестве с ее сертификатом на материнский капитал. 26 июня Черкесский городской суд пришел к выводу, что следователь после возвращения дела из прокуратуры недостаточно долго им занимался, чтобы говорить о бездействии следствия. 23 июля Карова пожаловалась Владимиру Путину на неэффективное расследование дела и попросила помочь довести дело до суда, а 16 августа потребовала через суд 100 тысяч рублей от российского Минфина в качестве компенсации за "нарушение права на уголовное судопроизводство".

Следствие по делу о мошенничестве с материнским капиталом Анжелины Каровой завершено, дело направлено в Черкесский городской суд, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе управления МВД по Карачаево-Черкесии. Представитель ведомства отметил, что обвиняемой грозит до шести лет заключения.

"Подобные факты происходят преимущественно из-за незнания порядка распоряжения средствами материнского капитала. Люди обращаются к посредникам и зачастую становятся жертвами мошенничества", - сказали в полиции.

На сайте Черкесского городского суда по состоянию на 23.13 мск 29 августа нет информации о принятии дела Каровой в производство.

Напомним, что Анжелина Карова хотела приобрести на маткапитал у своей матери Галимат Охтовой комнату в общежитии, но оформление сделки доверила посредникам. Дело о мошенничестве было возбуждено 6 февраля 2018 года - спустя семь месяцев после заявления Галимат Охтовой о хищении 404 тысяч рублей. Одна из посредниц, Мариям Караева, признала свою вину в хищении денег, но указала при этом, что преступление совершила совместно с еще двумя женщинами, которые проходят по делу в статусе свидетелей.