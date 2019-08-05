Эвакуация детей из летнего лагеря. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

05 августа 2019, 02:56

250 детей из двух лагерей на Кубани эвакуированы из-за угрозы смерчей

Из лагерей "Ровесник" и "Лебяжий берег" в Славянском районе эвакуированы 250 детей и 79 взрослых из-за неблагоприятной погоды.

Дети из лагерей, расположенных в селе Ачуево в Славянском районе Краснодарского края, 4 августа вынуждены были покинуть места отдыха.

Из детского лагеря "Ровесник" эвакуированы 90 детей и 25 взрослых. Все они - местные жители. Их развезли по домам в Славянске-на-Кубани. Из детского лагеря "Лебяжий берег" эвакуированы 160 детей и 54 взрослых. Все они доставлены в пункт временного размещения в школе №52, пишут "Юга.ру".

Дети и сотрудники лагерей эвакуированы в связи с экстренным предупреждением о возникновении смерчей и нагонными явлениями на Азовском море, пишет ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что после сильного дождя 4 августа в Крымском районе Кубани оказались затоплены участки автодорог и дворы домов. Властям поступило более 80 заявок на откачку воды.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в расположенном в 48 километрах от села Ачуево на побережье Азовского моря городе Приморско-Ахтарске будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха достигнет отметки плюс 21 градус. Восточный ветер со скоростью девять метров в секунду. В ночь на 6 августа будет слабый дождь, столбик термометра опустится до отметки плюс 17 градусов. Восточный ветер усилится до двадцати метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

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