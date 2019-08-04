04 августа 2019, 17:46

Жители Кубани пожаловались на подтопления после ливня

Участки автодорог и дворы домов оказались затопленными сегодня после сильного дождя в Крымском районе, сообщили спасатели. Властям поступило более 80 заявок на откачку воды, уточнил глава района.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, после ливня подтоплены участки автодорог и дворы домовладений. В дома людей вода не заходила, но подтопила придомовые территории "по 12 адресам".

При этом, по словам очевидцев, в Крымске затоплены улицы в микрорайоне «Надежда» и часть частного сектора, пишет "Югополис".

Властям поступило более 80 заявок на откачку воды, сообщил глава Крымского района Сергей Лесь. "Произошло подтопление участков домовладений. Поступило уже более 80 заявок оперативному дежурному. Занимаемся откачкой. Создаём дополнительные группы, с привлечением предприятий района. Все службы работают в оперативном режиме", - написал чиновник на своей странице в Instagram.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Крымске слабый дождь при температуре +26 градусов, ветер 11 метров в секунду. В ночь на 5 августа осадки прекратятся, температура воздуха понизится до +16 градусов, ветер стихнет до 9 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 июля 2012 года в Краснодарском крае произошло крупное наводнение. Больше всего тогда пострадал Крымский район, где погибли 153 человека и двое пропали без вести. На "Кавказском узле" опубликована справка о городе Крымск.

Примечание:

"Участок трассы Джубга - Сочи перекрыт из-за повреждения после ливней", "Дома 31 жителя Сочи подтоплены после ливней", "Сход селя в Сочи вынудил отдыхающих изменить планы".

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