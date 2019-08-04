Гегам Петросян освобожден из-под ареста в Армении

04 августа 2019, 19:26

Суд постановил освободить под подписку о невыезде бывшего начальника штаба полиции Армении Гегама Петросяна, обвиняемого в убийстве активиста в 2008 году, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший замкомандующего войсками полиции, начальник штаба полиции Армении Гегам Петросян был задержан 5 июня по подозрению в умышленном убийстве манифестанта Закара Ованнисяна во время столкновений 1-2 марта 2008 года в Ереване. 6 июня он был арестован на два месяца. Защита сочла арест необоснованным.

1-2 марта 2008 года в центре столицы Армении произошли столкновения между силовиками и оппозиционерами, не согласными с победой на президентских выборах Сержа Саргсяна. Столкновения продолжались два дня, в них погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

Сегодня истек срок ареста Гегама Петросяна, а следствие не подало ходатайство о продлении срока ареста, поэтому Петросян освобожден из УИУ "Ереван-Кентрон" под подписку о невыезде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Вагаршак Геворгян.

По версии адвоката, Петросян не мог убить Закара Ованнисяна, поскольку находился в тот день в другом месте. Ованнисян получил смертельное ранение на проспекте Маштоца, близ крытого рынка. "А в обвинении говорится, якобы Гегам Петросян стрелял в Закара Ованнисяна на перекрестке улиц Григора Лусаворича и Пароняна", - сказал Геворгян.

Напомним, что обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года также предъявлены ряду высокопоставленных чиновников, в том числе второму президенту Армении Роберту Кочаряну, который ввел своим указом в марте 2008 года чрезвычайное положение. Сам он пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбы получили сведения о вооружении участников протестов. Обвинения по этому делу также предъявлены министру обороны Сейрану Оганяну, начальнику генштаба вооруженных сил Юрию Хачатурову и вице-премьеру Армену Геворгяну.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Бунт в Армении. 10 лет спустя" о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.