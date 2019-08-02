Постпред Ингушетии при президенте подал в отставку

02 августа 2019, 15:49

Замглавы правительства Ингушетии, постоянный представитель республики при президенте России в Москве Алихан Цечоев написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новую работу, сообщил сегодня сам Цечоев. Его отставка еще не утверждена главой региона, уточнил источник.

Как писал "Кавказский узел", Алихан Цечоев был назначен постпредом Ингушетии при президенте России 21 декабря 2016 года.

26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, который руководил республикой с 2008 года. Свое решение об уходе с поста главы Ингушетии Евкуров объяснил расколом в обществе, возложив на общественные организации и духовенство республики ответственность за политические противоречия. Жители республики встретили известие о возможной отставке Евкурова фейерверками и автомобильными гудками. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Юнус-Бека Евкурова и нынешнего врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова.

"Принял решение покинуть пост постоянного представителя республики по собственному желанию. Я ушел из постпредства", - цитирует сегодня Алихана Цечоева газета "Ингушетия".

По словам Цечоева, он переходит "на работу в одно из федеральных министерств", приводит сегодня его слова "Интерфакс". По данным источника агентства в правительстве республики, указ об освобождении Цечоева от занимаемой должности врио главы Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым (на 14.06 мск сегодня) не подписан.

"Цечоев, возможно, в ближайшие дни перейдет работать в министерство по делам Северного Кавказа в качестве советника главы ведомства", - уточнил источник.

Информации о том, кто заменит Цечоева на должности постоянного представителя Ингушетии при президенте России, пока нет, информирует сегодня источник ТАСС.

На сайтах главы Ингушетии, а также постпредства республики при президенте России, по данным на 15.35 мск сегодня, нет информации об отставке Цечоева.

Напомним, что 19 июля источники сообщили, что руководители Минфина и Минобрнауки Ингушетии подали заявления об отставке по собственному желанию. Ранее, 11 июля, Бекхан Оздоев - брат Багаудина Оздоева, ушел с поста вице-премьера республики.