Грузинские экономисты поспорили с чиновниками о причинах падения лари

31 июля 2019, 07:27

Падение курса национальной валюты в Грузии вызвали беспорядки в стране, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе. В ослаблении лари важную роль сыграло снижение турпотока, считает глава Нацбанка Коба Гвенетадзе. Реальная причина обесценивания лари - это дефицит долларов, поступающих в страну, уверен экономист Георгий Хухашвили.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля обменный курс грузинской валюты, по версии Нацбанка, составил 2,91 лари за доллар, это новый рекорд обесценивания лари. Девальвация национальной валюты ударит по жителям Грузии, так как повлечет рост цен на продукты, лекарства и топливо, заявили экономисты.

Официальный курс доллара, по данным Национального банка Грузии, составляет 2.9507 лари, передает 30 июня Interpressnews. По данным издания, в коммерческих банках стоимость одного доллара составляет 3 лари.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе полагает, что митингами, проводимыми с 20 июня, оппозиция подорвала доверие к власти.

Оппозиционные партии пытались "использовать в своих [...] политических целях искренний протест (населения) и нанести удар по Конституции Грузии", - сказал он. Тем временем, экономика устойчивого развития "основывается на стабильности, прогнозируемой среде и предсказуемых правилах игры", передает 30 июля его слова телеканал «Рустави 2».

Акции протеста в Грузии начались 20 июня после того, как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство части депутатов, их поддержали сторонники оппозиции. Силовики разогнали протестующих у здания парламента в Тбилиси. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции, часть которых подверглась административным арестам. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе и настаивают на отставке министра внутренних дел Георгия Гахарии.

Президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что причиной обвала курса национальной валюты является «внешнеполитический шок». Одним из ключевых факторов он называет снижение числа туристов, приезжающих в страну. При этом он полагает, что падение курса лари не настолько сильное, чем могло бы быть в сложившейся ситуации. Он также заявил, что при таком раскладе стране нужна «дедолларизация»: если доход получают в лари, то и кредит должен выдаваться в национальной валюте, передает Общественный вещатель Грузии.

Он также заявил, что банк наблюдает за уровнем инфляции и номинальным обменным курсом и при необходимости использует имеющиеся в его распоряжении способы влияния на ситуацию.

8 июля вступил в силу запрет российского президента на прямое пассажирское авиасообщение с Грузией. Рейсы грузинских авиакомпаний в Россию также запрещены. Ассоциация въездного туризма Грузии констатировала, что эта мера привела к уменьшению числа российских туристов, но его компенсировал рост турпотока из Европы. Российские туроператоры сообщили, что нашли альтернативы грузинскому направлению.

Эксперт по экономике Акакий Цомая посчитал, что заявление Гвенетадзе не соответствует действительности. Он умалчивает о том, что в стране сокращаются прямые иностранные инвестиции, сказал он журналистам.

«Когда президент Нацбанка скрывает этот факт и не считает ухудшение инвестиционной среды причиной обесценивания лари, это, по меньшей мере, не является верной оценкой. Исходя из этого, очень сложно верить всем последующим заявлениям [...] полагает он. Цомая также указал тот факт, что взять взаймы до 200 тысяч лари в иностранной валюте невозможно, и этот фактор также вызывает обесценивание лари", - полагает он.

Цомая отметил, что "внешние шоки всегда есть. Они существовали и раньше, однако лари так раньше не двигался".

По его словам, властям не стоит связывать обесценивание лари с проходящими протестными акциями. "Если дело так пойдет, на курс будет влиять все, даже холодный ветер [...] Это несерьезно", - отметил он.

Глава парламентского комитета по отраслевой экономике Роман Какулия считает, что после событий 20 июня падение курса национальной валюты было неизбежным из-за негативного фона, поэтому Национальному банку в то время следовало вмешаться в развитие событий.

По его мнению, в те дни из-за негативных ожиданий многие начали покупать доллары, и в этой ситуации регулятор должен был осуществить интервенции на рынке, передает "Грузия-онлайн".

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что «к падению лари приводят не протесты, а воровство».

«В наше время экономика возросла в четыре раза, хотя были и митинги, беспорядки, даже попытка два раза попытка военного переворота. И тем не менее мы развивались и росли", - заявил Саакашвили в своем видеообращении.

на Facebook (перевод выполнен корреспондента "Кавказского узла").

Реальная причина обесценивания лари - это дефицит долларов, поступающих в страну, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" экономист Георгий Хухашвили. «У нас очень большое отрицательное сальдо – импорт составляет примерно 70 процентов, а экспорт – всего 30 процентов. При этом с прошлого года прекратились прямые инвестиции валюты в страну. Единственное, что осталось – это туризм и валютные переводы родственников из-за границы», - сказал он.

Реальную причину падения лари Хухашвили видит в том,что рынок Грузии стал нестабилен. «Обратите внимание на уголовный процесс, который ведется в отношении "TBC банка". Естественно, что инвесторы не хотят вкладывать в Грузию - наш рынок в их глазах не выглядит надежным», - сказал Хухашвили.

24 июля учредителям "TBC банка" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе были предъявлены обвинения в легализации 16,754 миллиона долларов. 26 июля суд назначил им по 239 тысяч долларов залога и запретил покидать Грузию без разрешения прокуратуры. Ограничение на зарубежные поездки абсурдно, поскольку Хазарадзе и Джапаридзе занимают руководящие должности в консорциуме развития Анаклии, который осуществляет строительство глубоководного порта в Грузии, и ведут переговоры с зарубежными инвесторами, заявила защита. Дело "ТВС банка" изначально было направлено против Хазарадзе, чей конфликт с Бидзиной Иванишвили может отпугнуть инвесторов от проекта порта" Анаклия", заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

По мнению экономиста Теймураза Закрадзе, реальная причина падения лари состоит в финансовых операциях лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. "Он владеет всеми рычагами и для обвала и для укрепления курса [...] на монопольном ранке другого быть не может", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла"..

Председатель Международной торгово-промышленной палаты Грузии Фади Асли, отметил, что прямые инвестиции из-за рубежа прекратились.

"Меня очень беспокоит судьба этой страны. Все рушится. Посмотрите, где находится курс лари, коррупция, экономика, инвестиции. [...] Не осуществляются прямые иностранные инвестиции, бизнес и экономика сосредоточены в руках людей Бидзины Иванишвили", - приводит слова Асли "Грузия-онлайн".