Ганнушкина попросила помочь "Гражданскому содействию" после штрафа за пикет

31 июля 2019, 03:43

Правозащитники Александр Черкасов и Светлана Ганнушкина обжалуют решения о штрафах за пикет в годовщину убийства сотрудницы грозненского офиса "Мемориала" Натальи Эстемировой на Красной площади. Друзья и коллеги Ганнушкиной вызвались собрать 150 тысяч рублей для уплаты ее штрафа.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля на Красной площади в Москве были задержаны трое участников пикета памяти Натальи Эстемировой: председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. Их освободили после составления административных протоколов. 30 июля суд оштрафовал Черкасова на 10 тысяч рублей, а Ганнушкину - на 150 тысяч рублей, признав ее виновной в повторном нарушении порядка проведения акции.

Светлана Ганнушкина была впервые оштрафована за участие 9 июля 2018 года в акции на Манежной площади в Москве с требованием освободить главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева. Тогда суд назначил ей 10 тысяч рублей штрафа.

Решения суда были ожидаемыми, они будут обжалованы, заявили Светлана Ганнушкина и Александр Черкасов после заседания. На подачу жалобы у правозащитников есть 10 дней, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Друзья и коллеги Светланы Ганнушкиной, узнав о штрафе, предложили объявить сбор денег для его оплаты. Правозащитница, в свою очередь, призвала их пожертвовать деньги комитету "Гражданское содействие". Деньги, которые поступают на счет комитета, идут на помощь беженцам.

"Если в "Гражданское содействие" пойдут деньги, я три месяца не буду вносить туда зарплату и сама заплачу штраф. Как раз тогда решение вступит в силу после обжалования. При этом если денег будет больше 150 тысяч, они не пропадут, а тоже достанутся беженцам, которые очень нуждаются в помощи", - пояснила правозащитница в комментарии на своей странице в Facebook.

На заседания суда по делу Черкасова и Ганнушкиной 30 июля пришли около 20 их коллег, всем слушателям едва хватило места в зале заседаний. Пристав на входе в зал заседания запретил корреспонденту "Кавказского узла" снимать коридоры и публику.

Выход на Красную площадь был единственным шансом привлечь внимание президента к делу об убийстве Натальи Эстемировой, заявил Александр Черкасов корреспонденту "Кавказского узла" после заседания.

Наталью Эстемирову похитили в Грозном 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, отмечается в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Натальи Эстемировой. С ходом расследования и основными версиями убийства Эстемировой читайте в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

«В нашей стране все решает президент. Мы исчерпали все законные способы борьбы за то, чтобы дело об убийстве Натальи довели до конца. Поэтому мы вышли на Красную площадь, поближе к президенту», - заявила Светлана Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Черкасов во время пикета никакими действиями не нарушил общественный порядок, отметила адвокат Анастасия Саморукова. «Защита считает что дело против него надо прекратить, потому что отсутствует в его действиях состав правонарушения», - заявила она в суде.

"Кавказский узел" публикует новости, связанные с убийством Натальи Эстемировой, на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова".