Светлана Ганнушкина и ее адвокат Дмитрий Шедов на суде 30 июля 2019 года. Фото с сайта ПЦ "Мемориал", https://memohrc.org/ru/news_old/sud-oshtrafoval-gannushkinu-na-150-tysyach-rubley-za-akciyu-v-godovshchinu-ubiystva

30 июля 2019, 17:08

Ганнушкина оштрафована на 150 тысяч рублей

Суд признал главу комитета "Гражданское содействие" Светлану Ганнушкину, задержанную на пикете в годовщину убийства сотрудницы грозненского отделения "Мемориала" Натальи Эстемировой, виновной в повторном нарушении порядка проведения акции.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля на Красной площади в Москве были задержаны трое участников пикета памяти Натальи Эстемировой: председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. Их освободили после составления административных протоколов. Сегодня Тверской суд Москвы назначил Черкасову 10 тысяч рублей штрафа. Суд над Милашиной назначен на 8 августа.

Тверской районный суд Москвы оштрафовал сегодня руководителя программы сети "Миграция и право" правозащитного центра "Мемориал" Светлану Ганнушкину на 150 тысяч рублей, правозащитница признана виновной в правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение порядка проведения акции"), информировало "МБХ-медиа".

Светлана Ганнушкина была впервые оштрафована за участие 9 июля 2018 года в акции на Манежной площади в Москве с требованием освободить главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева. Тогда суд назначил ей 10 тысяч рублей штрафа.

Пикет 15 июля не нарушал общественный порядок и никому не доставил неудобств, отметила Светлана Ганнушкина в объяснении, приобщенном к материалам дела. "Выйдя в пикет, мы воспользовались нашим правом, гарантированным ст.ст. 29 и 31 Конституции России и ст. ст. 10 и 11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в <которых> гарантируется свобода выражения и свобода собраний", - процитировал сегодня Ганнушкину на своем сайте Правозащитный центр "Мемориал".

Правозащитница также сослалась на Кодекс об административных нарушениях, который освобождает от ответственности в том случае, если правонарушение было совершено в ситуации крайней необходимости. "Следственные действия [по делу об убийстве Натальи Эстемировой] не проводятся, исполнители и заказчики убийства не разыскиваются. В такой ситуации нам ничего не остаётся, как обратиться к общественности и к высшему руководству России в лице президента В.В. Путина", - пояснила Ганнушкина необходимость проведения пикета.

Адвокат правозащитницы Денис Шедов обратил внимание судьи на то, что рапорты полицейских, задерживавших Ганнушкину и Черкасова, "практически идентичны и вызывают сомнения в том, что являются описанием событий", относящихся именно к Ганнушкиной. Он попросил допросить этих полицейских, а также силовика, составлявшего протокол, и пикетировавшего вместе с Ганнушкиной Александра Черкасова. Все эти ходатайства судья Беляков отклонил, даже не удаляясь в совещательную комнату. Шедов предположил, что решение по делу Ганнушкиной было подготовлено еще до начала заседания, и потребовал отвода судьи. Однако защите было отказано и в этом.

Наталью Эстемирову похитили в Грозном 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, отмечается в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Натальи Эстемировой. С ходом расследования и основными версиями убийства Эстемировой читайте в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

"Кавказский узел" публиукет новости, связанные с убийством Натальи Эстемировой, на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова".

Примечание:

"10 лет со дня убийства Политковской: заказчик упивается своей безнаказанностью", "Валентине Череватенко присуждена премия имени Политковской", "Amnesty International призвала направить властям письма в защиту "Женщин Дона".

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