Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина, Анастасия Саморукова и Денис Шедов (слева направо) у здания суда в Москве 30 июля 2019 года. Фото с сайта ПЦ "Мемориал". https://memohrc.org/ru/news_old/sud-oshtrafoval-pravozashchitnika-cherkasova-za-piket-na-krasnoy-ploshchadi-v-den-desyatoy

30 июля 2019, 16:32

Глава "Мемориала" оштрафован после пикета в годовщину убийства Эстемировой

Суд назначил 10 тысяч рублей штрафа правозащитнику Александру Черкасову, задержанному в Москве на акции в годовщину убийства сотрудницы грозненского офиса "Мемориала" Натальи Эстемировой.

"Кавказский узел" информировал, что 15 июля на Красной площади в Москве были задержаны трое участников пикета памяти Натальи Эстемировой: председатель совета Правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина. Их освободили после составления административных протоколов.

Тверской суд Москвы признал Александра Черкасова виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка проведения пикетирования"). При этом судья отказался удовлетворить заявленные защитой ходатайства о допросе полицейских, которые задерживали Черкасова, и правозащитницы Светланы Ганнушкиной, участвовавшей в том же пикете. Судья также оставил без удовлетворения ходатайство об участии прокурора в заседании и о ведении протокола.

Право на мирные пикеты гарантировано российской Конституцией и европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, указала на суде адвокат Анастасия Саморукова. Она считает, что полицейские ошибочно определили статус Красной площади как места, где запрещено проведение митингов, поскольку там нередко проводятся различные массовые мероприятия. "Удивление вызывает, что полицейские указывают мавзолей как место, прилегающее к администрации президента - я была бы с этим аккуратнее", - процитировал сегодня Саморукову "Мемориал" на своем сайте.

8 августа состоится суд на Еленой Милашиной. Светлану Ганнушкину обвинили в повторном нарушении правил проведения пикета, отмечается в публикации.

Наталью Эстемирову похитили в Грозном 15 июля 2009 года, вывезли в Ингушетию и убили. По информации Эстемировой о нарушениях прав человека в Чечне правозащитники делали запросы в официальные инстанции, составляли списки пропавших без вести, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии Натальи Эстемировой. О расследовании и основных версиях убийства правозащитницы подробно сообщается в справке "Кавказского узла" "Убийство Натальи Эстемировой".

"Кавказский узел" отслеживает новости, связанные с убийствами Натальи Эстемировой и ее подруги журналистки Анны Политковской на специальной тематической странице "Политковская и Эстемирова".

Примечание:

"Правозащитники потребовали найти убийц Эстемировой", "Госдеп, ЕС и ОБСЕ призвали положить конец безнаказанности заказчика убийства Политковской", "ЕСПЧ запросил дополнительные материалы по делу об убийстве Эстемировой".

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