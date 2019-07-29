Задержаны участники акции в поддержку азербайджанского активиста Гасанова

29 июля 2019, 14:58

Суд по делу азербайджанского активиста партии "Мусават" Азада Гасанова был перенесен на 5 августа, несмотря на ходатайство защиты о прекращении дела, заявил адвокат. Полиция задержала сегодня не менее восьми участников акции в поддержку Гасанова, рассказала журналист Фатима Мовламлы.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля пресс-секретарь "Мусават" Мустафа Гаджибейли сообщил, что состояние здоровья проводящего голодовку в Бакинском СИЗО-1 Азада Гасанова ухудшилось, он помещен в санчасть. Однако оппозиционер намерен продолжать голодовку.

Политэмигрант Азад Гасанов был арестован 12 октября 2018 года, на следующий день после возвращения в Азербайджан из Литвы. Оппозиционер заявил, что согласился с обвинением в незаконном обороте наркотиков под угрозой пыток. Адвокат рассказал о нарушении прав оппозиционера на свидания и телефонные разговоры с родными в СИЗО, перевода Гасанова под домашний арест защите добиться не удалось. 22 июля Гасанов объявил голодовку в знак протеста против затягивания судебного процесса.

Бакинский суд по тяжким преступлениям сегодня продолжил рассмотрение дела Гасанова. По окончанию судебного заседания около 13.00 по местному времени (12.00 по мск) группа активистов из 10 человек направились из здания суда в расположенный рядом Центральный парк и начали шествие в направлении в центр города. Они держали в руках плакаты с портретом Азада Гасанова и скандировали лозунги: «Свободу Азаду Гасанову!», «Свободу политзаключенным!», «В отставку!», перевел корреспондент «Кавказского узла» слова участников акции, которая транслировалась онлайн на странице журналистки-фрилансера и активистки Фатимы Мовламлы в социальной сети Facebook.

Мовламлы сама участвовала в шествие и была одним из ее организаторов. А видео для ее страницы в соцсети снимал и выкладывал кто-то другой, сообщил корреспондент «Кавказского узла». На кадрах видно, что появившиеся сотрудники полиции оттеснили участников акции из парка на проезжую часть дороги, где двое активистов на служебном автомобиле полиции были увезены из парка.

Позже Мовламлы поделилась на своей странице в соцсети своим фотом из автозака и написала, что вместе с ней задержаны еще активисты партии «Мусават» Эльман Гулиев, Аликрам Хуршудов, Тахир Ахундов, журналист Нурлан Либр (Гахраманов), активисты Тофиг Мамедов, Матанат Малахат, Кенуль Али и другие, перевел сообщение журналистки корреспондент «Кавказского узла».

«Нас везут в 21-ое отделение (Насиминское районное управление полиции)», - написала Мовламлы в Facebook.

В отделении корреспонденту «Кавказского узла» отказали в комментариях и посоветовали обратиться в пресс-службу МВД. Представители главного полицейского ведомства оказались не доступны для комментариев.

Азад Гасанов признан правозащитниками политзаключенным. По статье 234.4.3 "Незаконный оборот наркотиков в крупном размере" ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Гасанова заявил о нарушении его прав

на сегодняшнем заседании суда защита ходатайствовали о прекращении уголовного дела из-за отсутствия доказательств вины Гасанова, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гасанова Осман Кязимов. «Азада Гасанова, вот уже восьмой день проводящего голодовку, привезли в суд прямо из санчасти СИЗО. Он был очень слаб. Еле держался. Мы ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием доказательств вины Гасанова. Столичная полиция по-прежнему не отвечает на запросы суда. Еще 7 мая по нашему ходатайству был направлен запрос в столичную полицию о предоставлении выписки из книги регистрации входящих и выходящих в здание этого учреждения в день задержания Гасанова. Он дал показания, что привлеченных по делу понятых в тот день не было в управлении. Выписка помогла бы установить, были ли они в тот день в ведомстве или нет», - отметил Кязимов.

По его словам, при заявлении ходатайства о прекращении дела суд не дал слово Гасанову. «Суд, не выслушав Гасанова, отклонил ходатайство и назначил процесс на 5 августа. Рассмотрение ходатайства без учета мнения обвиняемого является нарушением законодательства», - отметил адвокат.

Партия «Мусават» призвала Гасанова прекратить голодовку, рассказал глава партии Ариф Гаджилы. «Шесть месяцев идет процесс над невиновным человеком. Суд не может обеспечить ответа из органа полиции на свой запрос. Это подвигло Азада Гасанова к отчаянному поступку – голодовке. Мы донесли до него обращение партии «Мусават» с призывом прекратить голодовку. Однако он сказал, что будет проводить акцию до последнего. Азад борется за создание в Азербайджане правового государства, и его преследуют именно за несгибаемость и самоотверженность в этой борьбе», - заявил Гаджилы корреспонденту «Кавказского узла».

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы пока не удалось получить комментарии о помещении Гасанова в санчать СИЗО. Представители ведомства не отвечали на телефон отдела общественных связей, передал корреспондент "Кавказского узла"

Новости о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, "Кавказский узел" опубликовал справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".