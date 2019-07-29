Кандидат от КПРФ первым зарегистрирован на выборы астраханского губернатора

29 июля 2019, 12:08

Избирательная комиссия Астраханской области допустила на губернаторские выборы кандидата от КПРФ Николая Арефьева. Проверку подписных листов прошли еще три кандидата, в том числе врио главы региона Игорь Бабушкин.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля в избирательной комиссии Астраханской области сообщили, что прием документов от кандидатов для участия в губернаторских выборах завершен. Необходимые для участия в выборах главы области документы смогли представить только четверо из 16 заявивших о себе кандидатов - Николай Арефьев, Игорь Бабушкин, Тимофей Щербаков и Сергей Сычев.

Выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября. 22 июля депутат Госдумы Олег Шеин, выдвинутый астраханским отделением партии "Справедливая Россия", заявил об отказе от участия в выборах, сославшись на сложности в преодолении семипроцентного муниципального фильтра.



Кандидат на должность губернатора Астраханской области Николай Арефьев, выдвинутый областным отделением КПРФ, был зарегистрирован избирательной комиссий региона 26 июля, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте комиссии.

Проверку подписных листов прошли два других кандидата - Тимофей Щербаков, выдвинутый региональным отделением ЛДПР, а также Сергей Сычев, баллотирующийся от регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». У первого кандидата были обнаружены три недостоверные подписи, однако оставшихся 124 стало достаточным для регистрации Щербакова. Сычев предоставил в областной избирком 127 достоверных подписей, отмечалось в сообщении комиссии 26 июля.

Согласно данным, размещенным на сайте астраханского избиркома, по состоянию на 11.40 мск сегодня, зарегистрированным кандидатом значится только Николай Арефьев.

«По Игорю Бабушкину решение будет в течение двух дней. Мы проверяем предоставленные документы. До 31 июля - по всем кандидатам", - цитирует сегодня главу региональной избирательной комиссии Игоря Коровина «Интерфакс». По данным агентства, Бабушкин предоставил в избирком региона не только подписи депутатов и глав муниципальных образований, но подписи избирателей, так как баллотируется на выборы самовыдвиженцем.

При проверки подписных листов, представленных Бабушкиным, представители избиркома обнаружили несколько недействительных подписей, однако оставшихся достаточно для регистрации, проинформировало 28 июля издание «Пункт-А».

Занимавший пост заместитель полпреда президента на Северном Кавказе Игорь Бабушкин был назначен врио губернатора Астраханской области 5 июня. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи ранее заявили, что федеральный центр ожидает победы врио губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина на выборах главы региона. Однако опыт работы в "Росимуществе" малопригоден на новом посту, отметили они.

Напомним, в Волгоградской области кандидат в губернаторы Дмитрий Любитенко пожаловался спикеру Госдумы Вячеславу Володину на неравные условия выдвижения кандидатов в губернаторы Волгоградской области при прохождении муниципального фильтра, который составляет в регионе пять процентов. Местные депутаты опасаются поддерживать оппозиционного кандидата, заявил он.