Шеин отказался от участия в выборах губернатора Астраханской области

23 июля 2019, 08:01

Депутат Госдумы Олег Шеин, выдвинутый астраханским отделением партии "Справедливая Россия", объяснил отказ участвовать в выборах губернатора сложностями в преодолении муниципального фильтра.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня федеральный президиум "Справедливой России" обсуждал вопрос об участии Олега Шеина в выборах губернатора Астраханской области. Ему не хватило голосов для выдвижения в губернаторы, после чего он допустил, что примет участие в выборах в качестве кандидата-самовыдвиженца, если соратники в Астрахани его поддержат. Несмотря на то, что центральный совет "Справедливой России" не согласовал кандидатуру Шеина, региональное отделение партии приняло решение о его выдвижении на выборы.

Выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября. О своем участии в выборах уже заявили кандидат от КПРФ, депутат Госдумы РФ Николай Арефьев, лидер астраханского отделения ЛДПР Тимофей Щербаков, Александр Михайлов, который был исключен из "Справедливой России" из-за своего намерения выдвигаться в губернаторы, и ряд других кандидатов. Поддержкой Кремля на выборах пользуется врио главы региона Игорь Бабушкин, заявили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Олег Шеин объявил об отказе от участия в выборах, сославшись на сложности в преодолении муниципального фильтра, сообщило сегодня РБК.

Шеин разместил 22 июля на канале Youtube видеообращение, в котором пояснил, что ему не удалось собрать необходимое количество депутатов и глав муниципалитетов для того, чтобы преодолеть семипроцентный муниципальный барьер, установленный в Астраханской области. Он рассказал, что было собрано 90 подписей сельских и районных депутатов, в то время как необходима 121 подпись, также нужно было получить 21 подпись депутатов Астрахани, Знаменска и сельских районов, однако удалось собрать лишь 15.

"Мы взяли пятипроцентный рубеж... Мы вышли на потолок", - сказал депутат. По его словам, больше подписей собрать не удастся, так как независимых депутатов в регионе "просто нет".

Шеин также отметил, что было собрано около 10000 подписей граждан, и это больше, чем необходимо для выдвижения на пост губернатора.

Напомним, в Волгоградской области кандидат в губернаторы Дмитрий Любитенко пожаловался спикеру Госдумы Вячеславу Володину на неравные условия выдвижения кандидатов в губернаторы Волгоградской области при прохождении муниципального фильтра, который составляет в регионе пять процентов. Местные депутаты опасаются поддерживать оппозиционного кандидата, заявил он.