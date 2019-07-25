Число претендентов на пост губернатора Астраханской области сократилось до четырех

25 июля 2019, 03:10

Необходимые для участия в выборах главы Астраханской области документы смогли представить только четверо из 16 заявивших о себе кандидатов, сообщил избирком.

Как писал "Кавказский узел", выборы губернатора Астраханской области назначены на 8 сентября. О своем участии в них заявили врио главы региона Игорь Бабушкин, кандидат от КПРФ, депутат Госдумы РФ Николай Арефьев, лидер астраханского отделения ЛДПР Тимофей Щербаков, выдвинутый Российской "Партией пенсионеров за социальную справедливость" Сергей Сычев, кандидат от партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Олег Шеин и ряд других кандидатов. 22 июля Шеин заявил об отказе от участия в выборах, сославшись на сложности в преодолении семипроцентного муниципального фильтра.

Прием документов от кандидатов для участия в губернаторских выборах завершен, сообщила 24 июля избирательная комиссия Астраханской области на своем сайте. Документы поступили от Николая Арефьева, Игоря Бабушкина, Тимофея Щербакова и Сергея Сычева.

Об участии в выборах главы региона заявляли 16 кандидатов, однако необходимые документы для этого смогли представить только четверо, пишет со ссылкой на главу областного избиркома Игоря Коровина "Интерфакс-Юг". Документы кандидатов будут проверять в течение десяти дней, пояснил Коровин.