26 июля 2019, 17:53

Трасса в Кабардино-Балкарии расчищена после схода селей

Рабочие расчистили сегодня дорогу в Черекском районе Кабардино-Балкарии, которая была перекрыта селевым потоком в течение двух суток. Республиканское управление МЧС установило наблюдательный пост для оповещения жителей о селевой опасности.

Как писал "Кавказский узел", 24 июля два селевых потока сошли на автодорогу Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу в Черекском районе Кабардино-Балкарии. На одном участке трассы движение было закрыто, на другом затруднено, сообщили в дорожной службе.

Проезд по восьмикилометровому участку федеральной трассы А-154 Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу был открыт сегодня утром в обоих направлениях. Участок трассы был закрыт более 47 часов, сообщило сегодня управление федеральных автодорог "Кавказ".

Работы по расчистке трассы продолжаются, автомобильных заторов во время закрытия движения не было, отметили в ведомстве.

Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии организовало круглосуточное дежурство спасателей на наблюдательном посту в верховьях реки Герхожан-Су. Они должны отслеживать изменения в зоне русла реки и мониторить состояние склонов селевого бассейна. Июль и август - пиковый период для селевой опасности в Кабардино-Балкарии, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Кашхатау, административном центре Черекского района, +24, облачно без осадков, ветер 3 метра в секунду. В ночь на 27 июля осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +19 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Сочинцы заявили о критической ситуации с оползнями", "Движение по трассе в Приэльбрусье открыто с ограничениями", "Последствия ливня и схода селя создали проблемы водителям в Чечне".

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