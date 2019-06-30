Последствия ливня и схода селя создали проблемы водителям в Чечне

30 июня 2019, 13:41

Дорожные службы расчистили дорогу в Веденском районе, по которой после схода селя водители не смогли 29 июня проехать на озеро Кезеной-Ам, сообщили сегодня в Минавтодоре Чечни. Пробки на затопленных дорогах возникли также после ливня в Грозном, рассказали пользователи соцсетей.

На отдельных участках дороги в Веденском районе после продолжительных дождей сошли селевые потоки, рассказал корреспонденту "Кавказского уза" сотрудник Минавтодора Чечни. В частности, был частично блокирован проезд по трассе, ведущей к спортивно-туристическому комплексу «Кезеной-Ам», а также дороге, ведущей в направлении Дагестана, отметил он.

«Блокированные из-за схода селевых потоков дорожные трассы были расчищены к 22.00 мск 29 июня. На данный момент проезд на комплекс "Кезеной-Ам", а также проезд по другим участкам – свободный», - сказал сотрудник ведомства.

Видеоролик о сходе селя опубликовали в группе chp.grozny пользователи соцсети Instagram. "Дорога в Казеной-Ам... По нашей информации пострадавших нет!", - говорится в аннотации в видео. На нем видно, что автомобильная дорога засыпана грязью и камнями, большая часть легковых машин стоит, некоторые пытаются медленно проехать.

Жители Чечни рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что из-за схода селей на дороге не смогли попасть на озеро Кезеной-Ам днем 29 июня.

«Поехали с друзьями на Кезеной вчера, хотели выходной на озере провести, но так туда и не попали. Был ливень, трассу все камнями и грязью засыпало, проезд был невозможен, пришлось вернуться. Техника там дорожная только начинала работать», - рассказал житель Грозного Юсуп.

«Из-за дождей размыло обочины, трассу в районе Кезеноя засылало камнями, небольшими валунами и землей. Даже на джипе проехать не удалось, пока не приехали грейдеры и бульдозеры и не расчистили часть дороги. Была пробка машин в 20-30 в одном месте», - сказал житель Веденского района Сайд-Хасан.

Жители Грозного рассказали о затоплении улиц и тоннеля

О затоплении после сильного ливня 29 июня автодорог и тоннеля в Грозном рассказали пользователи соцсети Instagram.

На опубликованном 29 июня в группе chp.grozny видеоролике, снятом из салона автомобиля видно, что дорога полностью затоплена водой, едущим впереди легковым машинам она доходит до бампера. "Сегодня обильный дождь щедро затопил улицы Грозного", - говорится в аннотации к видео. На следующем кадре видно, что вода зашла в подъезд дома. По данным на 12.50 мск сегодня видео прокомментировали 18 пользователей.

"Лодки покупайте на моторе", - иронично отметил michail_9595.

"Коммунальные службы откачивают воду из затопленного тоннеля на проспекте А. Кадырова", - говорится в аннотации к следующему видео в этой же группе. На нем видно, что тоннель залит водой, на месте работает коммунальная техника. По данным на 12.50 мск сегодня видео прокомментировали 33 пользователя.

"Сегодня ехал в сторону Минутки (площадь в Грозном, - прим "Кавказского узла") с "Гранд-парка" около 6 вечера, перекрыта была дорога. Пришлось нам в объезд поехать, а там пробка как в Москве. Минут 30 стояли. Может стоит поднять этот тоннель, реконструкцию сделать", - прокомментировал пользователь dirilll009.

"Всё детство смотрел, как в тоннеле после дождя машины глохли. Думали, проедут, а застревали в воде", - написал bashlam25.

"С совковых времен не могут проблему ливневых вод решить", - отметил пользователь под ником kba95.

"А не проще сделать нормальную канализацию?", задался вопросом p_ramazzoti.

Напомним, 3 июня вышедшая из берегов река подтопила села Катар-Юрт и Шаами-Юрт, повредила пешеходные мосты. Разрушения произошли, несмотря на проведенные ранее берегоукрепительные работы, заявили местные жители. При бездействии властей жители имеют право обратиться в суд, отметила юрист.