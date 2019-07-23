Паломники в Мекке. Фото: REUTERS/Waleed

23 июля 2019, 12:30

175 жителей Чечни вошли в первую группу паломников

Из Грозного в Саудовскую Аравию 22 июля вылетели 175 человек, чьи расходы на хадж оплатил фонд имени Кадырова, сообщили сегодня в ДУМ Чечни.

Как писал "Кавказский узел", квота на хадж для паломников из Чечни составила, как и в прошлом году, 2600 человек. 22 июля из Грозного вылетела первая группа паломников, сообщил представитель хадж-оператора "Сафа-тур".

В этом году решено увеличить число богословов, которые будут сопровождать паломников, а каждый участник хаджа получит религиозную литературу и сможет привезти домой пять литров воды из святого источника, сообщил ранее муфтият Чечни.

Прямым авиарейсом из Грозного в город Джидда вечером 22 июля вылетели 175 паломников, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ДУМ Чечни. "Для наших паломников в Саудовскую Аравию будет организовано 15 авиарейсов, отправка завершится уже на следующей неделе", - сказал он.

По его словам, расходы 275 паломников взял на себя фонд имени Ахмата Кадырова. Возможность совершить бесплатное паломничество получили родственники погибших силовиков, малоимущие граждане и инвалиды, уточнил представитель муфтията.

Для паломников в ДУМ Чечни были организованы лекции на темы правил соблюдения обрядов хаджа. Кроме того, в этом году каждую группу чеченских паломников сопровождают четыре человека, а не один, чтобы в каждом автобусе с паломниками присутствовал человек, который может ответить на вопросы совершающих хадж, рассказал представитель ДУМ.

По данным ДУМ Чечни, в первую группу, вылетевшую 22 июля из Грозного, вошли паломники, чьи расходы на хадж оплатил фонд имени Кадырова, сообщает ИА "Чечня сегодня".

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Сбор паломников был организован у мечети "Сердце Чечни", оттуда они отправились в аэропорт Грозного. Проводить их пришли многочисленные родственники, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Шамиль.

"Мой дядя совершает в этом году хадж, вылетел вчера с первой группой. Мы всей семьей поехали его проводить в аэропорт, там сотни провожающих были. Приехал и муфтий, другие богословы были", - сказал Шамиль.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

До вылета в Саудовскую Аравию паломнику необходимо погасить все долги, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Султан, который решил в этом году совершить хадж.

"Нас заранее предупредили, что до вылета необходимо решить все вопросы, связанные с задолженностями или штрафами. Во-первых, человек не может отправляться в хадж, имея долг. Во-вторых, если при прохождении контроля перед посадкой в самолет в аэропорту выяснится, что у человека имеются неоплаченные штрафы, его просто завернут обратно. Тем, кто принимает лекарства, надо обязательно иметь с собой назначение врача, чтобы не было проблем на таможне", - рассказал Султан, отметив, что сам он все эти предписания выполнил.

Примечание:

"Первые паломники из Кабардино-Балкарии отправились в хадж", "Кадыров объявил три выходных по случаю Курбан-байрама", "Первая группа паломников вылетела в хадж из Чечни".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

23 июля 2019, 18:04

  • Суд вынес решение об аресте Абубакара Ризванова

    Суд в Махачкале по распоряжению Верховного суда Дагестана заново рассмотрел вопрос о мере пресечения главе благотворительного фонда "Ансар" Абубакару Ризванову и оставил его под арестом до 14 августа.

23 июля 2019, 18:00

23 июля 2019, 17:37

23 июля 2019, 17:00

23 июля 2019, 16:30

  • Врачи отказались от ампутации руки избитой в Ингушетии девочки

    Левая рука пострадавшей от истязаний ингушской девочки не будет ампутирована, но ее восстановление займет долгое время, рассказали врачи. Решение об усыновлении или возврате родителям сводных братьев девочки будет принято после окончания следствия по делу, заявила замглавы правительства республики Марет Газдиева.

Темы дня

События дня

Аналитика

Все статьи

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Новости

Все новости