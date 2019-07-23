175 жителей Чечни вошли в первую группу паломников

23 июля 2019, 12:30

Из Грозного в Саудовскую Аравию 22 июля вылетели 175 человек, чьи расходы на хадж оплатил фонд имени Кадырова, сообщили сегодня в ДУМ Чечни.

Как писал "Кавказский узел", квота на хадж для паломников из Чечни составила, как и в прошлом году, 2600 человек. 22 июля из Грозного вылетела первая группа паломников, сообщил представитель хадж-оператора "Сафа-тур".

В этом году решено увеличить число богословов, которые будут сопровождать паломников, а каждый участник хаджа получит религиозную литературу и сможет привезти домой пять литров воды из святого источника, сообщил ранее муфтият Чечни.

Прямым авиарейсом из Грозного в город Джидда вечером 22 июля вылетели 175 паломников, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель ДУМ Чечни. "Для наших паломников в Саудовскую Аравию будет организовано 15 авиарейсов, отправка завершится уже на следующей неделе", - сказал он.

По его словам, расходы 275 паломников взял на себя фонд имени Ахмата Кадырова. Возможность совершить бесплатное паломничество получили родственники погибших силовиков, малоимущие граждане и инвалиды, уточнил представитель муфтията.

Для паломников в ДУМ Чечни были организованы лекции на темы правил соблюдения обрядов хаджа. Кроме того, в этом году каждую группу чеченских паломников сопровождают четыре человека, а не один, чтобы в каждом автобусе с паломниками присутствовал человек, который может ответить на вопросы совершающих хадж, рассказал представитель ДУМ.

По данным ДУМ Чечни, в первую группу, вылетевшую 22 июля из Грозного, вошли паломники, чьи расходы на хадж оплатил фонд имени Кадырова, сообщает ИА "Чечня сегодня".

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Сбор паломников был организован у мечети "Сердце Чечни", оттуда они отправились в аэропорт Грозного. Проводить их пришли многочисленные родственники, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Шамиль.

"Мой дядя совершает в этом году хадж, вылетел вчера с первой группой. Мы всей семьей поехали его проводить в аэропорт, там сотни провожающих были. Приехал и муфтий, другие богословы были", - сказал Шамиль.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

До вылета в Саудовскую Аравию паломнику необходимо погасить все долги, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Султан, который решил в этом году совершить хадж.

"Нас заранее предупредили, что до вылета необходимо решить все вопросы, связанные с задолженностями или штрафами. Во-первых, человек не может отправляться в хадж, имея долг. Во-вторых, если при прохождении контроля перед посадкой в самолет в аэропорту выяснится, что у человека имеются неоплаченные штрафы, его просто завернут обратно. Тем, кто принимает лекарства, надо обязательно иметь с собой назначение врача, чтобы не было проблем на таможне", - рассказал Султан, отметив, что сам он все эти предписания выполнил.