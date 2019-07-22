Организаторы хаджа на Северном Кавказе отметили облегчение визового режима

22 июля 2019, 23:49

В Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии основные квоты на хадж освоены полностью, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии - наполовину и менее. Отправка паломников к мусульманским святыням упростилась за счет введения Саудовской Аравией электронных виз, отметили организаторы хаджа.

Как сообщал "Кавказский узел", в паломничество в Мекку в этом году отправятся 10 тысяч жителей Дагестана и 2600 жителей Чечни. Первый рейс из Грозного был намечен на 22 июля. В 2019 году решено увеличить число богословов, которые будут сопровождать паломников, а каждый участник хаджа получит религиозную литературу и сможет привезти домой пять литров воды из святого источника, сообщил ранее муфтият Чечни.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Совет по хаджу и Хадж Мисссия начинают подготовку к хаджу с начала года - муфтии участвуют в совещании с представителями всех заинтересованных ведомств, чтобы обсудить нововведения, которые могут быть при организации хаджа. В этом году главным нововведением стало введение Саудовской Аравией электронных виз, что существенно облегчает подготовку к отправке паломников в священные для мусульман места, рассказал помощник главы Совета по хаджу, советник председателя Совета муфтиев России Хизбула Асуев.

«Туроператоры могут заполнить все анкеты на сайте министерства хаджа Саудовской Аравии: они сканируют все документы паломников и так же в электронном виде проставляется виза», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". В некоторых случаях у паломников и сейчас возникают проблемы с получением визы, такие вопросы решаются через Хадж Миссию и посольство Саудовской Аравии в Москве, пояснил он.

Еще одним новшеством, заявленным Саудовской Аравией, стало повышение платы за пребывание в палаточных городках в ходе хаджа. «Во время хаджа все паломники какой-то период находятся в палатках, и за пребывание в них повысили цену», - сказал Асуев.

Квоты выделяются централизованным и региональным религиозным организациям мусульман, а те, в свою очередь, выбирают туроператоров, аккредитуют их и обнародуют список компаний, которые уполномочены распространять путевки на хадж.

В 2019 году Саудовская Аравия увеличила квоту для российских паломников на 5000 мест. Паломничество к святым местам разрешено совершить 25500 мусульманам из России. Для организации хаджа аккредитованы девять туроператоров: «Марва-Тур», «Муслим-Тур», «Сафа-Тур», «ДУМ РТ Хадж», «Булгар-Тур», ООО «ТФ «Кавказ» , «Иман Тур», ООО «АВН Тревел» и «Умма тур». Только эти туроператоры снабжены индивидуальными сертификатами паломников с пятью степенями защиты. Такие сертификаты введены с 2019 года во избежание злоупотреблений при распределении квот, и только по ним паломники будут допускаться на хадж, предупредила на своем сайте Хадж Миссия России.

"Осталось вакантными на сегодня около 1500 мест. На сегодня ДУМ Дагестана имеет 8400 основных мест, дополнительно дали 1600, общее число — 10 тысяч. У ДУМ Чечни 2600 основная квота, дополнительно — 550, общее число 3150, не заполнена полностью. В Ингушетии [основная квота 1400], дополнительно — 300", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Асуев добавил, что Координационный центр мусульман Северного Кавказа получил 1100 мест по основной квоте и 350 из дополнительного количества. Остальные места распределены между духовными управлениями разных мусульманских регионов России, Советом муфтиев России, Духовным собранием мусульман России и Советом по хаджу, который держит часть мест в резерве.

Сертификаты паломника необходимы для того, чтобы обезопасить верующих от мошенников. «Наряду с туроператорами путевки в хадж предлагают и агенты. Порой они где-то по дальним селениям собирают у людей средства и документы. Многие доверялись недобросовестным агентам. Имамы собирали деньги и паспорта и передавали им. А потом те пропадали с деньгами, потому что не могли обеспечить поездку в хадж. До сих пор многие пытаются разобраться с такого рода мошенниками», - рассказал Асуев.

Канонические материалы по хаджу распространяют региональные духовные управления мусульман, но Хадж Миссия переводит и издает требования к паломникам и к организаторам паломничества, полученные от Саудовской Аравии.«Свои материалы с практическими рекомендациям по организации хаджа издает и Федеральное агентство по делам национальностей РФ (ФАДН)», - отметил Асуев.

«Выезд в хадж планируется до закрытия границы Саудовской Аравии. Наземное пересечение границы закроют 3 августа, воздушное — 5 августа. В целом самые экономные варианты путевок не были дешевле 2500 долларов, около 170 тысяч рублей. Учитывая, что рейсы в основном прямые, это очень неплохая цена», - сказал Асуев. По его данным, никаких благотворительных туров для большого количества верующих в этом году не организовано.

Как пояснил представитель Совета по хаджу, паломники в основном летят регулярными рейсами до Джидды со стыковкой в Стамбуле, Аммане или Дубае. Иногда маршрут комбинируют - паломники летят в Дубай, а оттуда едут автобусом, пересекая границу Саудовской Аравии по земле. Саудовская Аравия выдает разные визы - наземные и воздушные - в зависимости от пути пересечения границы, отметил он.

Дагестан - лидер по числу отправки паломников в хадж



В Дагестане путевки в хадж уже приобрели 9400 человек, сообщил гендиректор дагестанского хадж-оператора «Марва-тур» Булат Курбанов. «Пока имеется 600 свободных мест», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Курбанова, как и год назад, почти половину дагестанских паломников составляют женщины. Цены на путевки варьируются от 2580 до 3350 долларов. «Сейчас благотворительных фондов, которые на деньги спонсоров отправляли людей в хадже, больше нет. Но есть частные случаи, когда отдельные состоятельные люди берут на себя расходы, чтобы отправить небольшую группу в несколько человек для совершения хаджа. Есть у нас также партнерский проект «Умра-Хадж», который проводит конкурс по знанию основ ислама и в качестве призов разыгрывает бесплатные путевки. Оплачивают их спонсоры, в это раз около 20 человек выиграли такие путевки», - пояснил он.

Отбор паломников на хадж, особенно тех, чьи расходы берутся возмещать благотворительные фонды и меценаты, должен быть максимально открытым и понятным для общества, и механизмы предотвращения злоупотреблений в этой сфере нуждаются в доработке, признал в интервью "Кавказскому узлу" руководитель хадж-миссии России в 2011 году Ильяс Умаханов. По его оценке, максимально эффективно и честно провести отбор достойных ехать к святым местам способны имамы мечетей на местах, а не муфтияты. "Нельзя, чтобы чиновник от религии, сидя в Махачкале, определял, кого отправить с горного аула. Их задача - распределить квоты. Это не государственное дело - влезать в сферу того, кто поедет, а кто не поедет. Это должна быть, по-хорошему, самоорганизация мусульман. И лучше, чем сами верующие, на сходе в мечети, наверное, никто не определит", - пояснил Умаханов.

Электронная выдача виз Саудовской Аравией существенно упростила подготовку к хаджу. «Паломники и хадж-оператор напрямую, без участия посольства Саудовской Аравии в Москве, получают визы. Раньше паспорта паломников отправлялись в Москву, чтобы посольство выдало визы каждому члену группы, и только после этого возвращались в регион. Теперь мы в электронном виде выгружаем данные паломников напрямую в систему министерства по делам хаджа Саудовской Аравии, паспорт паломника сканируется и на сайте министерства проставляется электронная виза. При этом паспорт находится либо в офисе компании, либо на руках у паломника. Такой порядок выдачи виз снизил риск с задержками выдачи, которые бывали в прежние годы. 99% дагестанских паломников уже получили визы, авиарейсы укомплектованы», - отметил Курбанов.

Вылет первой группы паломников из Дагестана состоится рано утром 23 июля. «189 человек вылетают из Махачкалы в Дубай, откуда наземным транспортом пересекут границу Саудовской Аравии и достигнут святых мест Ислама. Чартерную программу с российской стороны выполняет ЮТэйр, а тех, кто летит через Дубай, перевозит Fly Dubai”, - пояснил он. Поездки в хадж только наземным транспортом больше не организуются, так как на пути следования паломников находятся небезопасные страны, отметил Курбанов.

Общую координацию хадж-кампании в Дагестане осуществляет республиканское министерство по национальной политике и делам религии, сообщил начальник отдела по взаимодействию с религиозными организациями и духовными образовательными учреждениями Миннаца Магомедали Гапаров.

«Безусловно, при участии муфтията Дагестана. Потому что квота на хадж выделяется непосредственно духовному управлению и ответственность за организацию хаджа ложится на него. Цель координации в том, чтобы люди, которые выезжают на хадж, произвели паломничество в комфортных условиях, с соблюдением всех ритуалов и обрядов. "Марва-тур" регулярно проводили обучающие семинары как для руководителей групп, так и для рядовых паломников. На телеканале ННТ и по радио «Ватан» было несколько передач и интервью, в которых должностные лица министерств и представители хадж оператора дали полную информацию касательно организации хаджа. Вакцинация паломников из года в год проводится в специально выделенном кабинете Республиканской инфекционной больницы», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дагестан - один из немногих регионов, где для поездки в хадж назначаются чартерные рейсы. «Заключаются договоры с определенными авиакомпаниями, они берут обязательства по доставке паломников в Саудовскую Аравию и обратно. Проводы паломников тоже устраиваются при взаимодействии нескольких ведомств. Во избежание скопления людей и автотранспорта в аэропорту паломники отправляются в путь с территории Джума-мечети Махачкалы - определенная группа знает время вылета и предварительно собирается в мечети. На автобуса в сопровождении ГИБДД едут в аэропорт, откуда вылетают в Саудовскую Аравию. Таким же образом организованно происходит и встреча людей, совершивших хадж», - сказал Гапаров.

Он также выразил сожаление, что спонсоров для благотворительных хаджей в республике уже нет. «Есть отдельные случаи, например, фонд "Инсан" проводил конкурс на знание ислама, и разыграли всего пару путевок. Многие люди нуждаются в такой поддержке, но, к сожалению, фондов уже нет», - заключил он.

Чечня и Ингушетия исчерпали основные квоты хаджа

Ингушетия, как и в прошлые годы, полностью освоила квоту хаджа в 1400 человек, среди паломников женщин больше половины, сообщил руководитель аккредитованной в качестве оператора хаджа компании «Иман-тур» Ахмед Теркакиев.

Все вопросы устройства хаджа внутри республики решались силами самого туроператора. «Для паломников из Ингушетии организованы прямые чартерные рейсы из Магаса до Джидды и Медины по соглашению с ЮТэйр», - сказал Теркакиев корреспонденту "Кавказского узла".

Никаких бесплатных путевок в хадж, по его данным, не было. «Если и были спонсоры, то они на свое усмотрение выбирали отдельных людей для отправки в хадж», - пояснил он. Теркакиев также отметил, что введение прямых электронных виз для паломников облегчило организацию хаджа.

"Кавказский узел" писал, что мусульман Юга России возмутили выросшие в 2019 году расценки на хадж-туры. Вопрос тарифообразования остается "ахиллесовой пятой" в системе организации хаджа, так как конкуренция среди организующих эти поездки туроператоров фактичес ки отсутствует: хадж-миссия не проводит конкурс среди туроператоров, она одобряет предложения соответствующего духовного управления, пояснил в интервью "Кавказскому узлу" Ильяс Умаханов. По его словам, операторам стоит более открыто пояснять клиентам, за что именно они платят ту или иную составную часть общей суммы.

Квота для паломников из Чечни - 2600 человек - также полностью заполнена, сообщил представитель ДУМ Чечни и хадж-оператора "Сафа-тур". Доля женщин среди паломников из Чечни составляет, по его данным, примерно 40%.

К работе по организации хаджа в Чечне привлекаются почти все организации и учреждения, специально определенная клиника занимается вакцинацией паломников, отметил он. Все путевки в хадж для жителей Чечни в этом году стоили 3300 долларов, экономных вариантов не было. «Фонд Кадырова отправляет за счет благотворителей в хадж. В частности, сегодняшним первым рейсом вылетели эти паломники», - сказал представитель "Сафа-тур" корреспонденту "Кавказского узла".

Высокие цены на путевки стали препятствием для паломников с Северного Кавказа

Для четырех регионов СКФО и ЮФО - Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - было выделено около тысячи мест в Хадж. Вся квота не освоена в этом году в связи с неплатежеспособностью населения, сообщили представители региональных духовных управлений.

Кабардино-Балкария в этом году отправит в хадж паломников сверх выделенной квоты, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель муфтията, ответственный за хадж, Хызыр Мисиров. Паломники пробудут в святых местах от 20 дней до месяца.

«Квота составляла 390 человек, [документы подали] даже больше квоты. В этом году мы предлагаем паломникам два вида туров — прямой, самолетом Магас — Медина и комбинированный из Минеральных Вод в Дубаи на самолете, а далее автобусом в Саудовскую Аравию. Комбинированная путевка стоит 2780 долларов, прямой маршрут - 3650 долларов. Подорожание примерно на 150 долларов по сравнению с прошлым годом», - рассказал Мисиров.

В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии действует хадж-оператор «Кавказ». Специальные сертификаты выдает Хадж Миссия России, они передаются на руки паломникам в качестве финансовых гарантий безопасности и надежности оператора-продавца путевок. «Сертификаты выдаются хадж-оператору, и являются защитой рынка от случайных и недобросовестных фирм», - сообщил Мисиров.

Из Карачаево-Черкесии в паломничество отправится вдвое меньше мусульман, чем было запланировано, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» имам-хатыб центральной соборной мечети в Черкесска Казим-хаджи Катчиев.

«Сбор документов завершили, первая группа вылетает 29 июля. Квота была на 350 человек, освоена половина. Комбинированный маршрут стоит 2780 долларов, прямой — 3650 долларов Мы вылетаем из Минвод, первыми едет комбинированная группа. Прямой рейс будет осуществляться из Магаса. Первые паломники пробудут в Саудовской Аравии до 23 августа, вторая группа - до 18 августа», - сообщил Катчиев корреспонденту "Кавказского узла".

Республика бесплатно отправляет в хадж только двоих лауреатов конкурса чтецов Корана, их поездку вызвался оплатить лично глава региона Рашид Темрезов, добавил он.

Из Северной Осетии в хадж поедут только 38 человек, сообщил заместитель муфтия республики Ибрагим Дзагуров. «Было выделено 100 мест, поедут 38 человек через ДУМ, а также через муфтияты Кабардино-Балкарии из нашего региона едут 20 человек. Кто-то брал путевки через Дагестан, это в основном кумыки, около 20 человек. Из 38 паломников около 15 женщины. Бесплатных путевок нет давно», - рассказал Дзагуров корреспонденту "Кавказского узла".

В Северной Осетии предлагалось два варианта туров: прямой авиарейсом из Грозного в Медину за 3300 долларов и комбинированный из Грозного в Дубай самолетом, а далее наземным транспортом в Медину, он стоил 2680 долларов.

«Осетинские паломники пробудут в святых местах до 18 до 20 дней. Комбинированные туры предпочли восемь паломников. Стоимость в сравнении с прошлым годом возросла на 100 долларов. В Осетии своего туроператора нет, на Северном Кавказе их всего несколько. В Ингушетии была фирма, также есть фирма «Кавказ», обслуживающая наш регион, есть фирма «Марва-тур» из Дагестана», - отметил Дзагуров. Поездки для паломников организованы хорошо - верующим предоставляют гостиницу, которая расположена близ главных мусульманских святынь, добавил он.

Заместитель муфтия Адыгеи и Краснодарского края Ибрагим Шхалахов, ответственный за подготовку к Хаджу-2019 в регионе ответить на вопросы корреспондента «Кавказского узла» не смог. Сотрудники хадж-оператора «Кавказ» также отказались от комментариев.