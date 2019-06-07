Верующие во время молитвы. Мекка. Фото: REUTERS/Waleed Ali

07 июня 2019, 16:22

Мусульмане юга России раскритиковали высокую стоимость туров на хадж

Квоты регионов юга России на поездки паломников в Мекку, предоставленные в объемах прошлого года, пока не выбраны полностью. Жители Чечни и Дагестана возмутились растущими ценами туров на участие в хадже в 2019 году.

Как писал "Кавказский узел", для Чечни в 2019 году, как и годом ранее, выделена квота на 2 600 человек. Прием документов у желающих совершить хадж начался с 15 февраля. В этом году решено увеличить число богословов, которые будут сопровождать паломников, а каждый участник хаджа получит религиозную литературу и сможет привезти домой пять литров воды из святого источника, сообщили в ДУМ Чечни. 

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

«Прием документов на хадж в этом году завершится 1 июля. К настоящему времени подано более 1 800 заявок, что составляет 70 процентов от выделенной в этом году для республики квоты на паломников. У желающих совершить в этом году хадж жителей республики осталось чуть больше трех недель, чтобы подготовить и подать необходимый пакет документов», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель муфтията Чечни. По его словам, в 2018 году выделенная для республики квота на паломников была выбрана в полном объеме. «В этом году ожидаем такого же результата», - отметили в духовном управлении мусульман республики.

Туроператор определил стоимость путевки на участие в хадже в 3300 долларов (214 тысяч 731 рубль). «В стоимость путевки входит перелет самолетом из Грозного в Медину и обратный вылет в Грозный по завершению хаджа, проживание в гостиницах в Мекке и Медине, расположенных недалеко от Каабы и мечети Аль-Харам, транспортное обслуживание на все время паломничества, предоставление религиозной литературы, а также возможность бесплатно привезти воду из источника Зам-зам. Также руководитель, богослов и медицинский работник на каждую группу из 40-45 человек», - сообщили в муфтияте республики. По словам представителя муфтията, в стоимость путевки не входят расходы на питание и взимаемая властями Саудовской Аравии пошлина в 536 долларов (около 35 тысяч рублей) для повторно совершающих хадж паломников. Отправка паломников из Чечни в Саудовскую Аравию начнется в конце июля исключительно воздушным путем, добавили в ДУМ Чечни.

Квота российских мусульман на хадж в 2019 году увеличена

Российская делегация и министерство хаджа Саудовской Аравии договорились о квоте паломников из России на хадж на 20,5 тысяч человек. Такая же квота была выделена и в прошлом году. «Мы также озвучили пожелание о выделении дополнительной квоты в размере 5000 человек, чтобы хадж в этом году могли совершить 25 500 паломников", - процитировало 16 января члена российской делегации, председателя комитета по хаджу Ингушетии Ахмеда Теркакиева ТАСС.

Этот запрос хадж-миссии был удовлетворен. «Правительство и МИД России сумели получить дополнительную квоту 5 тысяч человек для паломников в Саудовскую Аравию», - передало 4 июня слова заместителя председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека агентство.

До увеличения общей квоты количество мест на хадж в этом году между управлениями мусульман распределялись так же, как и в прошлом году. Так, ДУМ Ингушетии получил прежнюю квоту на 1400 человек, вылеты в Мекку запланированы на 1-2 августа, написала 8 мая газета «Ингушетия». По данным издания, к началу мая 500 мусульман Ингушетии уже подали заявки на участие в хадже.

У ДУМ Дагестана тоже осталась прежняя квота в 8600 человек, которая к середине марта была заполнена наполовину, проинформировало 25 марта издание «Лезги газет».

Координационный центр мусульман Северного Кавказа получил 1100-1300 квот, сообщается на официальном сайте хадж-миссии в России. По данным, размещенным на сайте, духовными управлениями мусульман на хадж в 2019 году было аккредитовано несколько туроператоров: для муфтията Дагестана  - «Марва-Тур», для ДУМ Чечни - «Сафа-Тур», для Координационного центра мусульман Северного Кавказа – «ТФ «Кавказ». Также в этом году впервые в истории организации хаджа были изготовлены сертификаты паломника, напечатанные на специальной бумаге с водяными знаками с пятью степенями защиты. «Каждый аккредитованный хадж-оператор на сезон хаджа 2019 года получил соответствующее его квоте количество сертификатов», - сообщается на сайте.

ДУМ Кабардино-Балкарии предложил два варианта стоимости туров для паломников из республики в Мекку. Комбинированный рейс из аэропортов, расположенных в Минеральных Водах ли Грозном, обойдется в 2780 долларов (более 180 тысяч рублей). При покупке такого тура паломникам придется добираться в Медину автобусом. Прямой рейс из Магаса или Минеральных вод до Медины или Джидды обойдется паломникам в 3650 долларов (более 237 тысяч рублей).В стоимость входит перелет, проживание, обучающие лекции, медобслуживание и другие услуги, говорится на сайте ДУМ Кабардино-Балкарии.

Верующих возмутила высокая стоимость туров на хадж

Дагестанский туроператор «Марва-Тур» предложил местным жителям эконом-вариант тура на хадж за 2650 долларов (более 172 тысяч рублей). Пост об этом был выложен на страничке туроператора «Марва-тур» (280 тысяч подписчиков) в Instagram 18 апреля и к 16.10 мск сегодня собрал 827 лайков. Однако пользователей соцсети раскритиковали организацию за слишком высокие цены. «При таких ценах мне не видать хаджа», - написал пользователь под ником agaeva___uma_.

 «Что за цены у вас в самые святые места?» - прокомментировала madinaaaaaa___05.

 «Как же подорожали билеты за один год», - считает другой пользователь anashka_83.

Расходы на паломничество в последние годы стабильно растут, подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» мусульмане Чечни. «Все остальное (кроме перелета, проживания и поездки по святым местам), включая питание, надо оплачивать самому. Еще надо одежду купить для поездки и другое, а это тоже расходы. По моим расчетам, чтобы поехать в Мекку, сегодня нужно около пяти тысяч долларов (325 тысяч 350 рублей – прим. «Кавказского узла»), как минимум», - сообщил житель республики Шахран. По его словам, побывавшие в Мекке и Медине рассказывают, что еда в этих городах «дорогая и безвкусная». «Поэтому в хадж наши люди обязательно берут сушеное мясо, копченый овечий курдюк, мед и орехи. Я в этом году еду впервые, поэтому следую советам своих родственников и знакомых, что уже были на хадже», - отметил чеченец.

Паломничество в Мекку в прошлые годы обходилось  дешевле, рассказал местный житель Адлан. «Но тогда и доллар был дешевле, и дополнительной платы не взимали с паломников. Теперь надо доплачивать за проживание в палатках в долине Мина, а еще более 500 долларов, если едешь в хадж не в первый раз. Так что расходы на поездку растут, причем ежегодно», - добавил корреспонденту «Кавказского узла» житель Чечни.

К поездке в Мекку необходимо тщательно подготовиться, считает чеченец Хамад. «Самое главное - это настроиться на поездку, отмести все сомнения и тщательно подготовиться. В поездку нужно взять пакет документов, запас продуктов длительного хранения, аптечку с самыми необходимыми лекарствами. Также необходимо проверить отсутствие долгов, чтобы на таможне пропустили, а то все расходы будут даром», - подчеркнул корреспонденту «Кавказского узла» Хамад.

Примечание:

"9 тысяч паломников отправились в хадж из Дагестана", "Паломник из Дагестана скончался в Медине", "Жители Чечни пожаловались на распределение путевок в Мекку".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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