Один из задержанных в Ростове-на-Дону самолетов вылетел в Москву

22 июля 2019, 06:13

Лайнер авиакомпании "Россия", вылет которого был задержан из-за технических неполадок, вылетел в Москву. Вылет самолета авиакомпании S7 задерживается.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля лайнеры авиакомпаний "Россия" и S7 рейсом в Москву не смогли вылететь из Ростова-на-Дону из-за технических неполадок.

Авиалайнер компании "Россия", который не смог 21 июля вылететь в Москву, вылетел в столицу в 03.09 мск сегодня, 22 июля, пишет ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта Платов.

Лайнер авиакомпании S7, согласно онлайн-табло аэропорта Платов, числится задержанным.