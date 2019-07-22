22 июля 2019, 06:13

Один из задержанных в Ростове-на-Дону самолетов вылетел в Москву

Лайнер авиакомпании "Россия", вылет которого был задержан из-за технических неполадок, вылетел в Москву. Вылет самолета авиакомпании S7 задерживается.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля лайнеры авиакомпаний "Россия" и S7 рейсом в Москву не смогли вылететь из Ростова-на-Дону из-за технических неполадок.

Авиалайнер компании "Россия", который не смог 21 июля вылететь в Москву, вылетел в столицу в 03.09 мск сегодня, 22 июля, пишет ТАСС со ссылкой на справочную аэропорта Платов.

Лайнер авиакомпании S7, согласно онлайн-табло аэропорта Платов, числится задержанным.

Примечание:

"Рейсы в регионы юга России задержаны из-за ЧП в Шереметьеве", "Самолет экстренно сел в Ростове из-за смерти пассажирки", "Самолет из Москвы в Элисту экстренно сел в Ростове-на-Дону".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 июля 2019, 16:50

22 июля 2019, 16:34

22 июля 2019, 16:31

  • Суд освободил тяжело больного жителя Дагестана Газалиева

    Дагестанец Магомедсаид Газалиев, страдающий от онкологического заболевания четвертой степени, сможет уехать из колонии домой через десять дней, сообщила адвокат. Это срок обжалования приговора, согласно которому Ухтинский горсуд Коми сегодня освободил Газалиева.

22 июля 2019, 15:29

22 июля 2019, 15:21

  • 1 Суд отказал Окруашвили в аресте активов "Рустави 2"

    Тбилисский городской суд отклонил иск об аресте счетов и собственности "Рустави 2", сообщил сегодня Ираклий Окруашвили, который оспаривает права на телекомпанию у Кибара Халваши. Грузинские НПО с недоверием отнеслись к гарантиям независимости "Рустави 2", данным Халваши.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Справочник

Все справки