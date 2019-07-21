Два самолета задержаны в Ростове-на-Дону в связи с техпроблемами

21 июля 2019, 23:58

Лайнеры авиакомпаний "Россия" и S7 рейсом в Москву не смогли вылететь из Ростова-на-Дону в связи с техническими неполадками, сообщил сегодня источник.

По его данным, у одного из задержанных самолетов возникли проблемы с бортовым компьютером, у второго – с колесом.

В ростовском аэропорту "Платов" подтвердили информацию о задержке авиарейсов "по техническим причинам", однако не уточнили, о каких именно неисправностях идет речь. В авиакомпании "Россия" сообщили, что самолет должен был вылететь в 20:10 мск, но время вылета перенесено на 2:50 мск. Пассажиров, как отметили в авиакомпании, обслужили в соответствии с федеральными авиационными правилами, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в апреле самолет из Москвы в Элисту экстренно сел в Ростове-на-Дону в связи с технической неисправностью. На борту лайнера находился 91 пассажир, пострадавших не было. Пассажиры были отправлены в пункт назначения запасным бортом.