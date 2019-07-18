18 июля 2019, 14:20

Лидер КПРФ в Карачаево-Черкесии оштрафован за несогласованный митинг

Суд оштрафовал главу карачаево-черкесского отделения КПРФ Кемала Бытдаева на 10 тысяч рублей за участие в несогласованном митинге в центре Черкесска, сообщили сегодня в суде.

Как информировал "Кавказский узел", вчера, 17 июля, стало известно о задержании главы отделения КПРФ в Карачаево-Черкесии Кемала Бытдаева по делу о несогласованном митинге в Черкесске. Сам Бытдаев и его соратники обвинили власти в политическом давлении на партию в связи с выборами в парламент республики. Недопуск к выборам коммунисты обжаловали в Верховном суде России.

5 июля Верховный суд Карачаево-Черкесии удовлетворил иск регионального отделения партии "Патриоты России" о снятии списка кандидатов от КПРФ с выборов в Народное собрание республики. Избирком допустил к выборам в парламент республики только пять партий: "Гражданская платформа", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия" и "Патриоты России". КПРФ пообещала обжаловать решение суда о снятии своего списка кандидатов.

Горсуд Черкесска оштрафовал главу республиканского отделения КПРФ Кемала Бытдаева по статье «участие в несанкционированном митинге» на 10 тысяч рублей, со ссылкой на представителя Верховного суда республики Алибека Боташева сообщает сегодня «Интерфакс». В суде не уточнили дату заседания.

По данным издания, административный протокол по делу Бытдаева был составлен 17 июля, он касался акции, проведенной 15 июля в центре Черкесска.

По версии отделения КПРФ в Карачаево-Черкесии, мероприятие 15 июля в центре Черкесска было не митингом, а встречей с депутатами Госдумы от партии. 

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, отмечает сегодня издание «Правда.ру».

На сайтах карачаево-черкесского отделения КПРФ, а также Черкесского горсуда на 14.05 мск сегодня нет информации по делу Бытдаева.

Напомним, что голосование на выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии назначено на 8 сентября, в тот же день местные жители изберут депутатов шести районных и шести сельских советов. 

Примечание:

"Единоросс проиграл Маршанкулову по итогам выборов в Черкесске", ""Коммунисты России" заявили о давлении на кандидатов в Карачаево-Черкесии", "Чикатуева лишена депутатских полномочий".

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