10 июля 2019, 16:51

Избирком допустил к выборам в парламент Карачаево-Черкесии пять партий

На выборы в парламент Карачаево-Черкесии зарегистрированы "Гражданская платформа", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия" и "Патриоты России", сообщили сегодня в избиркоме. Решение суда о снятии с выборов списка кандидатов от КПРФ будет обжаловано, заявили в партии.

Как информировал "Кавказский узел", 24  июня избирком республики отказал в регистрации списков кандидатов местным отделениям "Партии возрождения России" и "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость". "Партия возрождения России" оспорила это решение, однако Центризбирком России не удовлетворил жалобу. 5 июля Верховный суд Карачаево-Черкесии удовлетворил иск регионального отделения партии "Патриоты России" о снятии списка кандидатов от КПРФ с выборов в Народное собрание республики.

Голосование на выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии назначено на 8 сентября, в тот же день местные жители изберут депутатов шести районных и шести сельских советов. 

Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии завершила регистрацию списков кандидатов на выборы депутатов Народного собрания региона. В голосовании примут участие пять региональных отделений партий "Гражданская платформа", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия" и "Патриоты России", со ссылкой на представителя республиканского избиркома сообщает «Интерфакс».

Согласно информации, размещенной на сайте региональной комиссии, списки партий «Единая Россия» и «Гражданская платформа» были зарегистрированы 7 июля, а кандидаты от других избирательных объединений – 9 июля.

Отделение КПРФ в республике будет обжаловать в Верховном суде России решение о снятии списка партии с выборов в региональный парламент, со ссылкой на зампреда ЦК партии Юрия Афонина проинформировал 6 июля ТАСС. "Мы получим мотивированное решение и подадим (обращение) в Верховный суд России… Мы будем добиваться и от председателя Верховного суда РФ, и от квалификационной коллегии судей рассмотрения и в том числе изучения этого решения как возможного политически ангажированного и не соответствующего действующему законодательству", - заявил Афонин.

Представители карачаево-черкесского отделения КПРФ заявили, что в связи с необоснованным, по их мнению, решением суда, отделения партии в других городах проводят акции протеста. В частности, одиночный пикет прошел в Адыгее, говорилось в сообщении на сайте республиканского отделения КПРФ 9 июля.

Напомним, что 8 июля суд в Черкесске постановил лишить Алину Чикатуеву полномочий депутата гордумы, признав ее виновной в сокрытии доходов. На нее возложена компенсация судебных издержек на 450 тысяч рублей. 

Примечание:

"Список ЛДПР на выборах в парламент Карачаево-Черкесии возглавил Жириновский", "Две партии в Карачаево-Черкесии не допущены к выборам в парламент", "Суд назначил проверку подписей в документах о регистрации КПРФ на выборах в Северной Осетии".

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