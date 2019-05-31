Заседание Народного собрания Карачаево-Черкесии 31 мая 2019 года, https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/336159/

31 мая 2019, 21:56

Назначена дата выборов в парламент Карачаево-Черкесии

Голосование на выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии решено провести 8 сентября, в тот же день местные жители изберут депутатов шести районных и шести сельских советов.

Дата выборов в парламент стала одним из вопросов, вынесенных на сегодняшнее пленарное заседание Народного собрания Карачаево-Черкесии. 

"Парламентарии назначили дату выборов депутатов в Народное собрание (парламент) КЧР шестого созыва на 8 сентября 2019 года", - говорится на сайте главы и правительства республики.

Народное собрание Карачаево-Черкесии состоит из 50 депутатов. Выборы регионального парламента предыдущего, V созыва состоялись 14 сентября 2014 года. За "Единую Россию" проголосовали 73,5%  избирателей, за КПРФ – 9,38%, за партию "Патриоты России" - 6,38%, за "Справедливую Россию" - 6,26%, за ЛДПР – 4,22%, говорится в справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Это решение было принято депутатами единогласно. Выборы в парламент приурочены к единому дню голосования, сообщило РИА "Карачаево-Черкесия".

Помимо голосования за кандидатов в депутаты парламента, 8 сентября в Карачаево-Черкесии пройдут и муниципальные выборы, сообщили в избиркоме региона. Местным жителям предстоит избрать состав советов в шести районах: Адыге-Хабльском, Зеленчукском, Карачаевском, Малокарачаевском, Ногайском, Прикубанском, Урупском, Усть-Джегутинском и Хабезском. Кроме того, будут сформированы советы шести сельских поселений: Вако-Жилевского, Ново-Тебердинского, Коста-Хетагуровского, Кавказского, Хабезского, Бавуковского, информировал сегодня "Интерфакс".

Примечание:

"Суд назначил проверку подписей в документах о регистрации КПРФ на выборах в Северной Осетии", "Политологи сочли неэффективной тактику "Коммунистов России" в Северной Осетии", "Участник голодовки за права осетинских коммунистов госпитализирован в Москве".

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