Алина Чикатуева у здания суда. 8 июля 2019 года. Скриншот видео https://youtu.be/MxnQKArc1jM

09 июля 2019, 21:54

Чикатуева лишена депутатских полномочий

Суд в Черкесске постановил лишить Алину Чикатуеву полномочий депутата гордумы, признав ее виновной в сокрытии доходов. На нее возложена компенсация судебных издержек на 450 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", лишить Чикатуеву депутатских полномочий потребовал от суда лично глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Власти Карачаево-Черкесии полагают, что Алина Чикатуева предоставила неполные сведения о своих доходах, не указав девять банковских счетов. Сама же Чикатуева связала судебный иск с публичной критикой в адрес чиновников и обратилась в Верховный суд России. Суд согласился направить на экспертизу налоговую декларацию Чикатуевой, чтобы установить подлинность подписи специалиста налоговой инспекции на документе. Однако сама Чикатуева усомнилась в объективности пятигорских экспертов.

Чикатуева ранее отвергла обвинения в сокрытии доходов на сумму 108 миллионов рублей и предположила, что иск Темрезова связан с ее участием в программе "Первого канала", в которой она раскритиковала чиновников, "допустивших бедственное положение многодетной семьи".  

Городской суд Черкесска удовлетворил иск главы республики и прекратил полномочия Чикатуевой с 8 июля, сообщил представитель суда Алибек Боташев. "Также суд отказал в удовлетворении встречного иска Чикатуевой к главе республики о признании незаконным и об отмене положения о продлении срока проверки достоверности и полноты сведений и заключения по результатам служебной проверки", - добавил он.

В суде отметили, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, информировал сегодня "Интерфакс".

Скриншот комментария Чикатуевой к решению суда, https://www.instagram.com/p/Bzs2g1MglJk/По решению суда, Чикатуева должна перевести 230 890 рублей коммерческой фирме из Пятигорска, которая проводила почерковедческую экспертизу. Еще 220 тысяч рублей Чикатуеву обязали перевести на счет финансово-хозяйственного управления администрации главы и правительства республики. При этом представитель депутата Дамир Муллин указал в суде, что почерковедческая экспертиза в Пятигорске и Черкесске обычно стоит 7-10 тысяч рублей, максимум 30 тысяч, сообщил сегодня "Кавказ пост".

"Мы просили провести исследование в государственной организации в Москве или Санкт-Петербурге. Было важно, чтобы это было сделано за пределами СКФО, чтобы исключить влияние людей Темрезова на экспертов. Но суд нам отказал. Экспертизу провели в частной конторе в Пятигорске. Понятно, что результат был не в нашу пользу", - процитировал Чикатуеву "Регион Online".

Алина Чикатуева заявила, что готовит жалобу в Верховный суд. "Сегодня я думаю о тех людях, кто стал жертвой нашей судебной системы. О тех, кого поломала власть и прогнившая система. О тех, кто, действительно, сильно пострадал от рук коррумпированной власти, продажных судей и обнаглевших от вседозволенности чиновников. Если мы не изменим нашу жизнь, никто этого за нас не сделает. Если мы будем молчать и подчиняться, власть будет продолжать сидеть на нашей шее и делать все, что ей захочется", - написала она сегодня на своей странице в соцсети Instagram. Чикатуева уточнила, что решение суд вынес вчера, 8 июля.

Комментаторы выразили Чикатуевой поддержку. За три часа, к 21:50 мск 9 июля, ее публикация собрала 1006 "лайков".

Примечание:

"Опала Арашуковых дала Вячеславу Дереву шанс на оправдание", "Жители Карачаево-Черкесии вспомнили о благотворительности Рауля Арашукова", "Глава "Ессентукигоргаза" задержан по делу Арашуковых".

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