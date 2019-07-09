Чикатуева лишена депутатских полномочий

09 июля 2019, 21:54

Суд в Черкесске постановил лишить Алину Чикатуеву полномочий депутата гордумы, признав ее виновной в сокрытии доходов. На нее возложена компенсация судебных издержек на 450 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", лишить Чикатуеву депутатских полномочий потребовал от суда лично глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Власти Карачаево-Черкесии полагают, что Алина Чикатуева предоставила неполные сведения о своих доходах, не указав девять банковских счетов. Сама же Чикатуева связала судебный иск с публичной критикой в адрес чиновников и обратилась в Верховный суд России. Суд согласился направить на экспертизу налоговую декларацию Чикатуевой, чтобы установить подлинность подписи специалиста налоговой инспекции на документе. Однако сама Чикатуева усомнилась в объективности пятигорских экспертов.

Чикатуева ранее отвергла обвинения в сокрытии доходов на сумму 108 миллионов рублей и предположила, что иск Темрезова связан с ее участием в программе "Первого канала", в которой она раскритиковала чиновников, "допустивших бедственное положение многодетной семьи".

Городской суд Черкесска удовлетворил иск главы республики и прекратил полномочия Чикатуевой с 8 июля, сообщил представитель суда Алибек Боташев. "Также суд отказал в удовлетворении встречного иска Чикатуевой к главе республики о признании незаконным и об отмене положения о продлении срока проверки достоверности и полноты сведений и заключения по результатам служебной проверки", - добавил он.

В суде отметили, что решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано, информировал сегодня "Интерфакс".

По решению суда, Чикатуева должна перевести 230 890 рублей коммерческой фирме из Пятигорска, которая проводила почерковедческую экспертизу. Еще 220 тысяч рублей Чикатуеву обязали перевести на счет финансово-хозяйственного управления администрации главы и правительства республики. При этом представитель депутата Дамир Муллин указал в суде, что почерковедческая экспертиза в Пятигорске и Черкесске обычно стоит 7-10 тысяч рублей, максимум 30 тысяч, сообщил сегодня "Кавказ пост".

"Мы просили провести исследование в государственной организации в Москве или Санкт-Петербурге. Было важно, чтобы это было сделано за пределами СКФО, чтобы исключить влияние людей Темрезова на экспертов. Но суд нам отказал. Экспертизу провели в частной конторе в Пятигорске. Понятно, что результат был не в нашу пользу", - процитировал Чикатуеву "Регион Online".

Алина Чикатуева заявила, что готовит жалобу в Верховный суд. "Сегодня я думаю о тех людях, кто стал жертвой нашей судебной системы. О тех, кого поломала власть и прогнившая система. О тех, кто, действительно, сильно пострадал от рук коррумпированной власти, продажных судей и обнаглевших от вседозволенности чиновников. Если мы не изменим нашу жизнь, никто этого за нас не сделает. Если мы будем молчать и подчиняться, власть будет продолжать сидеть на нашей шее и делать все, что ей захочется", - написала она сегодня на своей странице в соцсети Instagram. Чикатуева уточнила, что решение суд вынес вчера, 8 июля.

Комментаторы выразили Чикатуевой поддержку. За три часа, к 21:50 мск 9 июля, ее публикация собрала 1006 "лайков".