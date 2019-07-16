Пострадавший в горах Кабардино-Балкарии турист передан врачам

16 июля 2019, 07:37

Спасатели эвакуировали из ущелья Адыр-су получившего травмы туриста из Перми, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля спасатели направились на помощь двум альпинистам, пострадавшим в ущелье Адыр-су в Эльбрусском районе.

"По состоянию на 00:35 мск поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены", - сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Спасатели добрались до альпинистов, запросившим помощь в ущелье Адыр-су. Туриста из Перми, получившего травмы, они передали врачам скорой помощи, отмечается в сообщении.

Его товарищ не пострадал, передает со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного спасательного отряда "Интерфакс-Юг".

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