16 июля 2019, 07:37
Пострадавший в горах Кабардино-Балкарии турист передан врачам
Спасатели эвакуировали из ущелья Адыр-су получившего травмы туриста из Перми, сообщило сегодня управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
Как писал "Кавказский узел", 15 июля спасатели направились на помощь двум альпинистам, пострадавшим в ущелье Адыр-су в Эльбрусском районе.
"По состоянию на 00:35 мск поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены", - сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Спасатели добрались до альпинистов, запросившим помощь в ущелье Адыр-су. Туриста из Перми, получившего травмы, они передали врачам скорой помощи, отмечается в сообщении.
Его товарищ не пострадал, передает со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного спасательного отряда "Интерфакс-Юг".
Материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье размещены в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".
"Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе", "Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе".
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