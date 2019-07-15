15 июля 2019, 14:15

Два альпиниста получили травмы в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели направились на помощь альпинистам, пострадавшим в ущелье гор Эльбрусского района Кабарадино-Балкарии, сообщили в МЧС. По предварительным данным, оба туриста живы.

Сообщение о том, то в Эльбрусском районе в ущелье Адыр-су на высоте 3600 метров пострадали два альпиниста поступило спасателям сегодня около 11.20 мск. На помощь туристам выдвинулась поисково-спасательная группа, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте кабардино-балкарского управления МЧС.

"Группа российская, по предварительным данным оба (альпиниста) живы, получили травмы", - цитирует сегодня дежурного  Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда «Интерфакс». По словам дежурного, в районе проведения спасательных работ нет сотовой связи, что задерживает поступление информации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сегодня спасатели сопроводили заблудившегося в Эльбрусском районе туриста до поляны Азау. Альпинист сбился с маршрута на пике Кахиани в Эльбрусском районе.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле"  опубликованы справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе", "Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе".

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