15 июля 2019, 09:06
Альпинист эвакуирован с горы в Кабардино-Балкарии
Спасатели сопроводили заблудившегося в Эльбрусском районе туриста до поляны Азау, сообщило сегодня МЧС.
Как писал "Кавказский узел", вечером 14 июля группа спасателей вышла на поиски альпиниста, который сбился с маршрута на пике Кахиани в Эльбрусском районе.
Спасатели нашли заблудившегося альпиниста и помогли ему спуститься до поляны Азау, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. От помощи врачей турист отказался, отмечается в сообщении
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.
"Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе", "Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе".
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Группа спасателей направилась на поиски альпиниста, который сбился с маршрута на пике Кахиани в Эльбрусском районе, сообщило 14 июля МЧС.
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