Альпинист эвакуирован с горы в Кабардино-Балкарии

15 июля 2019, 09:06

Спасатели сопроводили заблудившегося в Эльбрусском районе туриста до поляны Азау, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 14 июля группа спасателей вышла на поиски альпиниста, который сбился с маршрута на пике Кахиани в Эльбрусском районе.

Спасатели нашли заблудившегося альпиниста и помогли ему спуститься до поляны Азау, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте. От помощи врачей турист отказался, отмечается в сообщении

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