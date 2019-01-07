Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе

07 января 2019, 00:16

Группа лыжников сбилась с маршрута в горах Кабардино-Балкарии на высоте 3500 метров, на помощь им вышли спасатели, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что лыжникам требуется помощь, поступила спасателям в 19.55 мск 6 января. Они заблудились в районе Гара-Баши, уточнило МЧС.

"Начаты поисково-спасательные работы. На поиски лыжников вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении, опубликованном 6 января на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В поисках участвуют девять спасателей, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2018 года спасатели эвакуировали туриста в горах Кабардино-Балкарии. Мужчина поднялся к водопаду в Эльбрусском районе и не смог спустится самостоятельно, сообщило МЧС.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.