Подъем на Эльбрус. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7823401/

07 января 2019, 00:16

Спасатели вышли на поиски группы лыжников на Эльбрусе

Группа лыжников сбилась с маршрута в горах Кабардино-Балкарии на высоте 3500 метров, на помощь им вышли спасатели, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что лыжникам требуется помощь, поступила спасателям в 19.55 мск 6 января. Они заблудились в районе Гара-Баши, уточнило МЧС.

"Начаты поисково-спасательные работы. На поиски лыжников вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении, опубликованном 6 января на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В поисках участвуют девять спасателей, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2018 года спасатели эвакуировали туриста в горах Кабардино-Балкарии. Мужчина поднялся к водопаду в Эльбрусском районе и не смог спустится самостоятельно, сообщило МЧС.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе", "Третий день поисков туриста на Эльбрусе не дал результатов", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

07 января 2019, 01:27

07 января 2019, 00:28

07 января 2019, 00:25

07 января 2019, 00:16

06 января 2019, 23:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Инфографика

Все справки