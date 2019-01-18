Подъемники на горнолыжном курорте "Эльбрус" 18 января 2019 года. Фото с сайта курорта. http://resort-elbrus.ru/news/838.html

18 января 2019, 20:28

Сотрудники курорта спасли горнолыжника на Эльбрусе

Горнолыжник, который вопреки запрету катался сегодня вне трассы, вызвал сход лавины, но спасатели вытащили его из-под снега, сообщила администрация курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня канатные дороги и горнолыжные трассы курорта "Эльбрус" открылись после двухдневного перерыва, связанного с опасностью схода лавин. При этом МЧС продлило предупреждение о лавиноопасности до сегодняшнего вечера.

Скриншот сообщения курорта "Эльбрус" о спасении горнолыжника из-под лавины 18 января 2019 года. https://www.instagram.com/p/BsxzxLql3rX/Гид с группой туристов катались сегодня вне трассы, несмотря на запрет это делать, сообщила сегодня пресс-служба курорта "Эльбрус". "Он сам подрезал лавину и попал в нее. Счет шел на минуты. Сработав профессионально, спасатели достали пострадавшего из-под снега. Ценою за адреналин могла быть жизнь", - говорится на странице курорта в соцсети Instagram. На опубликованном там же видео человека откапывают лопатами из-под снега. За этим наблюдают люди в горнолыжных шлемах.

В сообщении отмечается, что недавно под лавиной погиб горнолыжник из Москвы, который тоже катался вне трассы.

9 января супруга московского горнолыжника сообщила спасателям, что ее муж перестал выходить на связь. Спасатели нашли его мертвым на высоте 3500 метров. Они полагают, что погибший сам подрезал лавину, которая его накрыла.

"Катание вне трасс запрещено по причине лавиноопасности! Не пренебрегайте правилами безопасности!" - говорится в предупреждении, размещенном сегодня на сайте курорта.

Сегодня специальный военизированный отряд спровоцировал в Приэльбрусье восемь спусков лавин, обстреляв 12 потенциально опасных очагов в горах, рапортовало на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, лавиноопасность сохранится по меньшей мере до вечера 21 января.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 19 января в горном поселке Терскол в Кабардино-Балкарии будет 21 градус мороза, скорость ветра составит 11 м/с. Осадки не прогнозируются. Днем 19 января ожидаются слабые осадки, температура -7 градусов, ветер усилится до 15 м/с. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе имеется возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило о лавинах в Дагестане и Кабардино-Балкарии", "МЧС предупредило о лавиноопасности в Карачаево-Черкесии", "Следком заинтересовался гибелью туриста на Эльбрусе".

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