Митинг в поддержку блогера Авакяна собрал около 60 человек

16 июля 2019, 04:35

Участники митинга в Ростове-на-Дону потребовали прекратить уголовное преследование блогера. Сам Гаспар Авакян продолжает голодовку в СИЗО, рассказал адвокат Денис Надеин.

Как сообщал " Кавказский узел ", ростовский видеоблогер, журналист агентства "Росдержава" Гаспар Авакян был арестован по делу о вымогательстве у полицейских. 6 июня Ростовский облсуд оставил в силе его арест до 17 июля. Авакян объявил голодовку, а его друзья и родственники провели одиночные пикеты с требованием прекратить уголовное преследование активиста.

По версии следствия, Гаспар Авакян вымогал у силовиков деньги за отказ в публикации видео. По версии же Авакяна, деньги ему предложили сами силовики. Дело Авакяна указало на негласное сотрудничество силовиков и журналистов в Ростовской области, указали опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Митинг в поддержку видеоблогера Гаспара Авакяна, прошел возле Дворца спорта и, по оценкам организаторов, собрал более 60 человек. Несмотря на то, что площадка расположена вдали от каких-либо административных зданий, территория митинга была оцеплена металлическими заграждениями, пакеты и сумки участников досматривали полицейские, сообщает присутствовавший на митинге корреспондент "Кавказского узла".

«Я сам много раз сталкивался с тем, что запрещают видеосъемку. Вся эта ерунда с Авакяном случилась по сути из-за одного человека, который не представился, не предъявил документы, не выполнил требований закона «О полиции», стал "крутить" Авакяна, а он в ответ написал в Следственный комитет заявление о превышении должностных полномочий. Тот человек написал на Авакяна заявление о вымогательстве. Сейчас Авакян сидит в СИЗО и голодает по причине, что какой-то полицейский запрещал снимать и применил к Авакяну физическую силу» - сказал, открывая митинг, его организатор Артемий Зайцев.

"Митинг, который мы проводим, первый, но не последний за Авакяна, за правду. Мы хотим правды" – добавил Зайцев.

Через несколько минут после начала митинга начался проливной дождь, организаторам пришлось убрать звукоусиливающую аппаратуру и выступать без микрофона, а участники перешли под козырёк здания.

Адвокат Авакяна Денис Надеин в своём выступлении подчеркнул, что пришёл на митинг «не в связи с адвокатской деятельностью, а выразить свою гражданскую позицию».

«Пошёл уже 49-й день, как Гаспар Авакян находится в условиях следственного изолятора, фактически это условия строгого режима. В свои 27 лет Гаспар освещал многие проблемы: он касался и погорельцев, и освещал ситуацию с обманутыми дольщиками, с произволом на дорогах, с нарушением правил дорожного движения сотрудниками ГАИ, ситуацию с завладением домовладением в Каратаево (посёлок в Ростовской области - прим. "Кавказский узел"). Сегодня пришло время помочь Гаспару Авакяну. Произвол и беззаконие любят тишину. Мы должны распространять информацию, проводить различные мероприятия в его поддержку», - сказал Денис Надеин.

«В связи с объявленной голодовкой протеста он теряет в весе с каждым днём и на сегодняшний день потерял в весе 15 килограммов. При наличии язвенной болезни это можно сравнить с пыткой для человека. Я не соглашусь с теми, кто скажет, что он голодает по своей воле и пусть начнёт принимать пищу. Дело в том, что почему-то, к моему большому удивлению, запрещено иметь в камере Конституцию. Корреспонденция в СИЗО к нему не поступает, его супруга неоднократно отправляла бандероли с Уголовным, Уголовно-процессуальным кодексом, Конституцией, но Гаспар их до сих пор не получил. Не удаётся даже мне, как адвокату, их передать, почему-то решили, что Гаспару вредно читать Конституцию» - добавил Денис Надеин.

Гаспар Авакян получил известность как автор видеоблога на YouTube, у него более 92 тысяч подписчиков. Блогер публиковал видеосюжеты о нарушении правил дорожного движения и о сотрудниках ДПС, об аптеках, где наркозависимым продают сильнодействующие препараты. Авакян ведет также паблик в соцсети "ВКонтакте". В описании сообщества указано, что он занимается журналистскими расследованиями, юридическими консультациями и представлением интересов в судах.

Он также пригласил собравшихся на апелляцию по продлению ареста Авакяну, которая будет рассмотрена 18 июля в Ростовском облсуде.

«Все, кто сюда пришли, знают, что Гаспар ни в чём не виноват. Он помогал людям, не отказывал в помощи ни одному человеку, и так получилось, что его решили убрать. Если он будет на свободе, он сможет себя защитить … У нас суды открытые, но их закрывают, даже на оглашение решения нас не пустили, конвой встал, 8 человек, перегородили нам дорогу» - высказалась жена Авакяна Светлана.

«Я хотела бы выразить огромную благодарность Гаспару, благодаря которому наше дело - завладение мошенническим способом нашим домом - сдвинулось с мёртвой точки, стали реагировать. Вся семья переживает, дедушка спрашивает «как там Гаспар?». Сейчас, без его помощи, это сложнее. Нам всем необходимо вытащить Гаспара, чтобы он был на свободе, мы ему очень благодарны», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница посёлка Каратаево Кристина.

«Я лично не знал Гаспара, видел только его ролики. Это были ролики про беспредел полиции, про мошеннические действия всяких недобросовестных вымогателей... Эти ролики сделаны не для «хайпа» и не для монетизации себя, а реально он заставлял мнимых «стражей порядка» выполнять обязанности. Особенно мне нравится, как Гаспар снимал действия незаконных парковщиков, как они требовали деньги с ростовчан, он сталкивался с угрозами с их стороны. Такой человек, как Гаспар, конечно, крайне неудобен для сотрудников МВД», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» участник митинга Александр.

«Я разделяю позицию Гаспара, который борется со всеми видами хамства, со всякими преступлениями, я пришёл сюда, чтобы высказаться в его поддержку. Я разделяю точку зрения Авакяна по всем проблемам, с которыми он боролся», - сказал ростовчанин Олег Гапонов.

В резолюции участники митинга потребовали выпустить Гаспара Авакяна из следственного изолятора и провести проверку с участием Генпрокуратуры и СКР в связи с отказом в возбуждении дела по заявлению Авакяна о превышении полномочий в отношении двух полицейских.

Собравшиеся несколько раз проскандировали «Свободу Гаспару!». Митинг продолжался около часа и завершился без инцидентов.

Напомним, что в июне 2018 года суд признал Авакяна виновным в неповиновении полицейским и назначил ему трое суток административного ареста. Авакян заявил, что был задержан по требованию силовика, которого блогер уличил в нарушении правил дорожного движения.

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