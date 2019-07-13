Нагорный Карабах заявил о 90 обстрелах со стороны Азербайджана за неделю

13 июля 2019, 13:29

Азербайджанские военные с 7 по 13 июля более 90 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, произведя порядка 800 выстрелов, сообщило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" ранее писал, что с 30 июня по 6 июля Нагорный Карабах насчитал 100 обстрелов со стороны Азербайджана, а Азербайджан фиксировал лишь редкие одиночные выстрелы.

Азербайджанская сторона констатировала почти полное прекращение обстрелов после встречи представителей министерств иностранных дел Армении и Азербайджана, состоявшейся 20 июня.

Минобороны Нагорного Карабаха сообщило о 90 случаях нарушения перемирия со стороны ВС Азербайджана за неделю.

"В период с 7 по 13 июля азербайджанская сторона более 90 раз нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха) и Азербайджана. Было произведено порядка 800 выстрелов из оружия различного калибра в направлении армянских позиций", - передал корреспондент "Кавказского узла" сегодняшнее сообщение пресс-службы Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, воинские части Армии обороны Нагорного Карбаха "строго придерживаются договора о прекращении огня, и продолжают уверенно нести болевое дежурство".

Азербайджан в течение недели в ежедневных сводках на своем сайте информировал о том, что обстановка на линии соприкосновения войск спокойная и режим перемирия нарушается лишь редкими одиночными выстрелами. Миссия ОБСЕ 11 июля не зафиксировала нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта.

Перемирие в зоне нагорно-карабахского конфликта было объявлено в апреле 2016 года, после нескольких дней активных боевых действий с применением танков и артиллерии. Однако фактически вооруженное противостояние остановлено не было, отмечается в материале "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Более двух лет стороны конфликта выдвигали обвинения в нарушении режима прекращения огня, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях в зоне карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".