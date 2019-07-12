Миссия ОБСЕ не зафиксировала нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта

12 июля 2019, 02:14

Представители ОБСЕ не выявили нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения войск, сообщили в МИД Нагорного Карабаха и Минобороны Азербайджана. Конгресс США одобрил резолюцию, которая предполагает увеличение числа наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта.

Плановый мониторинг проводился 11 июля на границе Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, севернее Акны, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха. Нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, говорится в сообщении. При этом ведомство отметило, что "азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции для проведения мониторинга".

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило что мониторинг соблюдения режима прекращения огня на территории Агдамского района "завершился без инцидентов", не прокомментировав обвинения, озвученные министерством Нагорного Карабаха. Также 11 июля оборонное ведомство Азербайджана заявило, что в течение суток в зоне карабахского конфликта наблюдалась относительно спокойная обстановка.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о прекращении огня, однако вооруженное противостояние не было остановлено, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Сообщения об обстрелах на линии соприкосновения войск продолжают поступать, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле".

Конгресс США актуализировал предложения Ройса-Энгеля

Палата представителей Конгресса США 11 июля большинством голосов приняла резолюцию, автором которой является конгрессмен Джуди Чу, сообщает со ссылкой на Армянский национальный комитет Америки "АрмИнфо". Для снижения напряженности в зоне карабахского конфликта в документе предлагается отвести снайперов и тяжелую технику с линии соприкосновения, внедрить систему для определения нарушителей режима перемирия и увеличить число наблюдателей ОБСЕ. Резолюция "дополняет разработанные ранее конгрессменами Энгелом и Ройсом предложения" , - цитирует Чу издание.

В 2015 году аналогичный документ предлагали конгрессмены Эд Ройс и Элиот Энгель. Среди мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта они предложили сторонам заключить соглашение об отводе снайперов, увеличить число наблюдателей и разместить на границе системы, фиксирующие нарушения режима прекращения огня. 4 октября 2017 госсекретарь США Рекс Тиллерсон официально подтвердил поддержку Госдепом предложений Ройса-Энгеля.

Принятие резолюции "нужно воспринимать как моральное и политическое достижение", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян. «Это те действия, о которых регулярно говорил официальный Степанакерт», - подчеркнул он.

Отметим, проводимые миссией ОБСЕ мониторинги не фиксируют нарушений. Так, представители ОБСЕ отчитались об отсутствии нарушений на линии соприкосновения войск после мониторинга, который проводился 25 июня. Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило о 100 случаях обстрелов на линии соприкосновения войск за неделю с 30 июня по 6 июля, в то время как Азербайджан фиксировал в течение недели лишь редкие одиночные выстрелы.