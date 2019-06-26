Автомобиль ОБСЕ в Нагорном Карабахе. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

26 июня 2019, 03:19

Миссия ОБСЕ не выявила нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта

Представители ОБСЕ не выявили на линии соприкосновения войск нарушений режима прекращения огня, сообщили в МИД Нагорного Карабаха и Минобороны Азербайджана.

Плановый мониторинг проводился сегодня на границе Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, северо-восточнее Акны, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха. Нарушений режима прекращения огня не выявлено, говорится в сообщении.

Ведомство также отметило, что "азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции".

Минобороны Азербайджана сообщило, в свою очередь, что мониторинг соблюдения режима прекращения огня на территории Агдамского района "завершился без инцидентов", не прокомментировав озвученные министерством Нагорного Карабаха обвинения.

Также сегодня оборонное ведомство Азербайджана заявило, что за сутки с 24 по 25 июня в зоне карабахского конфликта наблюдалась относительно спокойная обстановка. "На некоторых участках фронта режим прекращения огня нарушался редкими одиночными выстрелами", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

После обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года стороны заявили о прекращении огня, однако вооруженное противостояние не было остановлено, следует из материала "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Сообщения об обстрелах на линии соприкосновения войск поступают каждый день, следует из инфографики "Карабах после перемирия – два года войны", опубликованной на "Кавказском узле". 

Отметим, проводимые миссией ОБСЕ мониторинги не фиксируют нарушений. Так, представители ОБСЕ отчитались об отсутствии нарушений на линии соприкосновения войск после мониторинга, который проводился 4 июня. При этом Министерство иностранных дел Нагорного Карабаха потребовало международного механизма контроля режима перемирия.

"Кавказский узел" также писал, что 20 июня в Вашингтоне состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой Минской группы ОБСЕ. Посредники настоятельно призвали стороны воздержаться от провокационных действий по всей протяженности линии соприкосновения и государственных границ. Ситуация на линии соприкосновения свидетельствует, что устные договоренности, достигнутые во время встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Душанбе в сентябре 2018 года, сорваны, заявили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

"Кавказский узел" отслеживает новости о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях на тематической странице "Карабах: худой мир или война". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Эксперты заявили об активной роли России в предстоящих переговорах по карабахскому вопросу", "Пашинян и Алиев не пришли к согласию о статусе Карабаха в переговорах", "Минобороны Азербайджана обвинило Армению в попытке сорвать поиск тел".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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