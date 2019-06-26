Миссия ОБСЕ не выявила нарушений перемирия в зоне карабахского конфликта

26 июня 2019, 03:19

Представители ОБСЕ не выявили на линии соприкосновения войск нарушений режима прекращения огня, сообщили в МИД Нагорного Карабаха и Минобороны Азербайджана.

Плановый мониторинг проводился сегодня на границе Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла") и Азербайджана, северо-восточнее Акны, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Министерства иностранных дел Нагорного Карабаха. Нарушений режима прекращения огня не выявлено, говорится в сообщении.

Ведомство также отметило, что "азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции".