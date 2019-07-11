Активисты призвали остановить строительство многоэтажки на месте гостиницы "Нальчик"

11 июля 2019, 23:57

Строительство десятиэтажного дома у Атажукинского сада приведет к инфраструктурным и экологическим проблемам, заявили нальчикские активисты. Они потребовали остановить стройку, провести дополнительную экспертизу проекта и организовать общественные слушания.

Члены общественного экологического совета при администрации Нальчика обратились к главе общественной организации «Народный контроль» и в прокуратуру города в связи со строительством десятиэтажного здания на месте снесенной гостиницы «Нальчик». Они призывают приостановить строительство, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Авторы обращения указывают, что здание гостиницы «Нальчик» определяло архитектурный облик города. Перед сносом гостиницы горожан заверяли, что здание будет заново построено в прежнем виде, но с соблюдением всех строительных норм. "Теперь же на месте бывшей трехэтажной гостиницы строится жилое десятиэтажное здание", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В обращении отмечается, что на общественное обсуждение проект строящегося многоэтажного здания в исторической части не выносился. Активисты предлагают провести комплексную экспертизу проекта, поскольку строительство десятиэтажного дома в этом месте может создать экологические и инфраструктурные проблемы.

«Важно учитывать, что все инженерная инфраструктура - водопровод, теплопровод, электрические сети, канализационные трубы - работают в перегруженном режиме. Строительство нового здания такого масштаба может привести к коллапсу систем ЖКХ в этом районе», - говорится в документе.

Строительство десятиэтажного здания близ главного входа в Атажукинский сад сопряжено и с другими рисками, отметила член экологического совета администрации Нальчика, заведующая центром географических исследований КБНЦ РАН Елена Кюль. Породы в месте предполагаемого строительства многоэтажки разнородны и неустойчивы, отметила она.

«На таких грунтах проблематично строить высотные здания. Фундамент должен стоять на очень плотном основании, а если основание неплотное, то фундамент даст просадку, пойдут трещины. Что, кстати, происходит с гостиницей «Нарт», которая находится в аварийном состоянии», - сказала эксперт корреспонденту «Кавказского узла».

Кюль напомнила, что весь Нальчик находится в сейсмоопасной зоне, поэтому в середине прошлого века здания выше 3-5 этажей в городе не строили. В настоящее время землетрясения в Кабардино-Балкарии происходят реже, но ощутимые подземные толчки случаются, и для высотного здания они могут представлять угрозу. "В такой зоне высотные здания строят на усиленном фундаменте, с системой сейсмозащиты. Я сомневаюсь, что застройщик будет этим заморачиваться, ведь это приведет к удорожанию строительства", - сказала она.

Новое здание заселят состоятельные жильцы с личным автотранспортом, и машины им придется оставлять у главного входа в Центральный парк Нальчика - там, где и сейчас "наблюдается транспортная перегруженность", отмечается в письме. Члены экологического совета Нальчика также обеспокоены судьбой зеленых насаждений: во время рытья котлована под фундамент здания была повреждена корневая система деревьев, растущих на аллее Голубых елей и со стороны улицы Шогенцукова. Со временем эти деревья могут погибнуть.

Активисты настаивают, что строительство здания должно быть приостановлено до проведения дополнительной экспертизы и общественных слушаний. Кроме того, необходим археологический контроль за строительными работами в историческом центре Нальчика «на случай неожиданного обнаружения сохранившихся участков культурного слоя и новых археологических объектов».

Собственником будущего комплекса будут строительная компания и несколько частных лиц, сообщил архитектор Юрий Логоватовский - автор проекта застройки территории бывшей гостиницы "Нальчик". "Проектом предусмотрена гостиница – аналог снесенного «Нальчика», а вокруг нее буквой «П» - отель, либо гостевой дом, в 10 этажей". - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос, не превратится ли гостевой дом впоследствии в обычный жилой комплекс, архитектор ответил, что, по его информации, «прописки там не будет».

Глава общественной организации «Народный контроль» Владимир Тумов с недоверием отнесся к проекту "гостевого дома". "Мы уже имеем много таких фактов, когда застройщик начинает строить что-то одно, а в результате получается другое. Например, на улице Нахушева застройщик получил разрешение на двухэтажный детский развлекательный центр, а в результате построил семиэтажный жилой дом, а разрешение чудесным образом получил через суд", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Тумова, "Народный контроль" направит запросы по поводу строительства на месте гостиницы Нальчик во все надзорные инстанции. "Если будет установлено, что разрешение на строительство было выдано без заключения соответствующих экспертиз, то чиновников, выдавших это разрешение, на мой взгляд, следует привлечь к ответственности", - сказал он.