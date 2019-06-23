Гендиректор "Звезды Эльбруса" попросила Путина выдвинуть ее на должность главы Кабардино-Балкарии

23 июня 2019, 11:11

Объявившая голодовку генеральный директор ЗАО "Звезда Эльбруса" Жанна Мазихова обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением выдвинуть ее кандидатуру на пост главы Кабардино-Балкарии для последующего утверждения ее парламентом республики. Пользователи Facebook поддержали инициативу Мазиховой.

Как сообщал "Кавказский узел", директор гостиницы "Звезда Эльбруса" Жанна Мазихова и ее супруг Артур Байдаев, бывший гендиректор ЗАО "Звезда Эльбруса", 6 июня на неопределенный срок объявили голодовку. Они требуют решения вопроса в связи с лишением их имущества. 11 июня Мазихова пожаловалась на невнимание чиновников и записала видеообращение к врио главы Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с просьбой о личном приеме.

Мазихова и Байдаев утверждают, что имущество ЗАО "Звезда Эльбруса" и прилегающий к гостинице участок национального парка "Приэльбрусье", взятый в аренду на 49 лет, были захвачены рейдерами. Они требуют отменить приговор суда, признавшего Байдаева виновным в незаконном получении кредита в размере 7 миллионов рублей. Также Мазихова требует вернуть имущество ЗАО "Звезда Эльбруса".

Жанна Мазихов заявила о желании возглавить Кабардино-Балкарию в своем видеообращении, которое адресовала президенту России Владимиру Путину. Она сослалась на статью 32 Конституции России, а также на ФЗ №184, в соответствии с которыми "граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами государства, как непосредственно, так и через своих представителей".

"Я, как гражданка РФ, не относящаяся ни к каким кланам в Кабардино-Балкарской Республике, не состоящая ни в одной политической партии, ни в одной общественной организации, действующая в интересах государства и общества, обращаюсь к Вам, Президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, на основании данных Вам полномочий предложить мою кандидатуру на пост главы Кабардино-Балкарии в порядке самовыдвижения", - говорится в видеообращении Мазиховой, опубликованном 21 июня в группе "Другой Нальчик" в Facebook.

Она также заявила о "нарушении в Кабардино-Балкарии земельного законодательства России".

Видео Мазиховой по состоянию на 11.10 мск собрало 57 "лайка" и 52 комментария. Большинство подписчиков одобрили инициативу гендиректора ЗАО "Звезда Эльбруса".

"Вот я лично буду за неё голосовать и призывать своих многих друзей к этому!" - написал Музариф Абазов.

"У нас глав уже давно не избирают, а назначают [...] Не думаю, что она Москве угодный человек", - высказался Джабраил Тайсаев.

"Как бы не сложилась дальнейшая судьба Жанны Мазиховой, она навсегда вписала своё имя в историю КБР, бросив вызов этой системе", - считает Алим Пшибиев.

Выборы руководителя Кабардино-Балкарии состоятся в единый день голосования, в сентябре 2019 года. Согласно законодательству республики главу субъекта избирает местный парламент из числа трех кандидатур, предложенных президентом России, сообщил 27 сентября Центризбирком России. 26 сентября 2018 года временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии был назначен Казбек Коков, сын Валерия Кокова, который почти 15 лет являлся главой Кабардино-Балкарии. На "Кавказском узле" опубликована биография Казбека Кокова.

По словам Мазиховой, она намерена уделить особое внимание "решению проблем простых граждан".

"Моя цель - улучшить качество жизни людей. Добиться того, чтобы перед законом все были равными. Чтобы общество было справедливым", - сказала Жанна Мазихова в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Она уверена, что справится с обязанностями главы региона "не хуже тех, которые побывали в этой должности последние 15 лет".

Напомним, Жанна Мазихова и Артур Байдаев с 26 июня по 14 июля 2017 года проводили голодовку, протестуя против "захвата их имущества и бездействия прокуратуры", а в марте 2018 года в знак протеста отказались от голосования на выборах президента России. 19 ноября 2018 года следствие завело уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК России). Дело было возбуждено по факту незаконного перевода земельного участка в районе гостиницы из категории "земли особо охраняемых территорий" в категорию "земли населенного пункта". Следствие посчитало, что изменение целевого назначения участка было проведено с нарушением норм Земельного кодекса России.