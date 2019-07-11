11 июля 2019, 06:17

Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе

Бывший начальник отделения УФСБ России по Краснодарскому краю в Белореченске Константин Николинко по решению суда взят под стражу. Следователи обвинили его в превышении полномочий, связанном с фиктивным трудоустройством в филиал Адыгейского госуниверситета.

По версии следствия, директор Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета Лариса Вицюк, опасаясь негативных последствий, по требованию начальника белореченского отделения ФСБ Константина Николинко вынуждена была фиктивно трудоустроить его преподавателем, за что офицеру с 2011 по 2018 годы была начислена зарплата на сумму 733 тысяч рублей. Помимо этого, Николинко обвинен в покровительстве незаконному проведению азартных игр в Белореченске.

Краснодарский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Николинко. Северо-Кавказский окружной военный суд оставил это решение в силе, отклонив жалобу защиты, просившей отправить обвиняемого под домашний арест, пишет сегодня, 11 июля, "Коммерсант".

Сведения о фиктивном трудоустройстве офицера ФСБ были выявлены в ходе расследования уголовного дела о получении взяток за выдачу дипломов Адыгейского государственного университета, уточняет издание.

Как информировал  "Кавказский узел", 17 апреля следствие сообщило об аресте директора Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета по подозрению в получении взяток за выдачу дипломов вуза. До этого в получении взяток за выдачу дипломов были заподозрены три сотрудника приемной комиссии учебного заведения, суд также заключил их под стражу. 30 апреля им были предъявлены обвинения. Адвокат одной из арестованных Алексей Аванесян сообщил 29 мая, что решением суда директор Белореченского филиала вуза и председатель приемной комиссии переведены под домашний арест.

Николенко инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ), уточняется в карточке дела на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

Примечание:

"Офицер ФСБ на Кубани осужден по делу о многомиллионной взятке", "Сочинский полицейский приговорен к 4 годам колонии за взятку", "ФСБ заподозрила краснодарского следователя в получении взятки на 13 миллионов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 июля 2019, 07:32

11 июля 2019, 05:36

11 июля 2019, 05:15

  • Оппозиция раскритиковала дату празднования Дня Калмыкии

    Ежегодное празднование Дня Республики Калмыкия по решению парламента назначено на 5 июля. Представители оппозиции связали решение с предвыборной кампанией врио главы республики Бату Хасикова и заявили, что дата этого праздника выбрана поспешно. В этом году торжества в честь учреждения Дня республики назначены на 12 июля.

11 июля 2019, 04:30

  • НПО указало на нарушения прав протестующих в Тбилиси

    Неправительственная организация "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила о массовых нарушениях прав человека силовиками во время разгона акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси. Оппозиция готовила государственный переворот, заявил глава МВД Георгий Гахария, объясняя действия полиции.

11 июля 2019, 04:14

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Новости

Все новости

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Документы

Все документы