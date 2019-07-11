Офицер ФСБ арестован по делу о фиктивной работе в адыгейском вузе

11 июля 2019, 06:17

Бывший начальник отделения УФСБ России по Краснодарскому краю в Белореченске Константин Николинко по решению суда взят под стражу. Следователи обвинили его в превышении полномочий, связанном с фиктивным трудоустройством в филиал Адыгейского госуниверситета.

По версии следствия, директор Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета Лариса Вицюк, опасаясь негативных последствий, по требованию начальника белореченского отделения ФСБ Константина Николинко вынуждена была фиктивно трудоустроить его преподавателем, за что офицеру с 2011 по 2018 годы была начислена зарплата на сумму 733 тысяч рублей. Помимо этого, Николинко обвинен в покровительстве незаконному проведению азартных игр в Белореченске.

Краснодарский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Николинко. Северо-Кавказский окружной военный суд оставил это решение в силе, отклонив жалобу защиты, просившей отправить обвиняемого под домашний арест, пишет сегодня, 11 июля, "Коммерсант".

Сведения о фиктивном трудоустройстве офицера ФСБ были выявлены в ходе расследования уголовного дела о получении взяток за выдачу дипломов Адыгейского государственного университета, уточняет издание.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля следствие сообщило об аресте директора Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета по подозрению в получении взяток за выдачу дипломов вуза. До этого в получении взяток за выдачу дипломов были заподозрены три сотрудника приемной комиссии учебного заведения, суд также заключил их под стражу. 30 апреля им были предъявлены обвинения. Адвокат одной из арестованных Алексей Аванесян сообщил 29 мая, что решением суда директор Белореченского филиала вуза и председатель приемной комиссии переведены под домашний арест.

Николенко инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч.3 ст.286 УК РФ), уточняется в карточке дела на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда.

Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.