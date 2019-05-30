Два сотрудника адыгейского вуза переведены под домашний арест

30 мая 2019, 11:40

Суд изменил меру пресечения для двоих из четырех арестованных по делу о взяточничестве сотрудников Адыгейского госуниверситета. Под домашний арест переведены директор филиала вуза и председатель приемной комиссии, сообщил 29 мая адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля следствие сообщило об аресте по подозрению в получении взяток за выдачу дипломов директора Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета. Ранее в получении взяток за выдачу дипломов были заподозрены три секретаря приемной комиссии учебного заведения, суд также постановил заключить их под стражу. 30 апреля им были предъявлены обвинения.

Директор Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета в марте 2014 года создала преступную группу, полагает следствие. Она и ее подчиненные, по версии следователей, за взятки принимали абитуриентов в вуз без экзаменов, тем, кто заплатил, впоследствии выдавали диплом о высшем образовании без сдачи экзаменов и зачетов. После обысков в филиале вуза и дома у сотрудников правоохранители нашли более 100 миллионов рублей, сообщил Следком.

Краснодарский краевой суд 29 мая оставил в силе арест для одной из четырех обвиняемых по делу о взяточничестве в Адыгейском госуниверситете. Два сотрудника, в том числе директор Белореченского филиала вуза, были переведены под домашний арест, написал адвокат одной из арестованных обвиняемых Алексей Аванесян. По его словам, его подзащитная – мать двоих маленьких детей - останется в СИЗО до августа. Адвокат не уточнил точную дату окончания срока ареста. Пост об этом на личной странице в социальной сети Facebook Аванесян (1500 подписчиков) выложил 29 мая около 12.10 мск и к 11.30 мск сегодня он набрал 29 лайков. В комментариях Аванесян уточнил, что подал жалобу на решение суда о продлении срока ареста своей подзащитной.

Второй переведенной под домашний арест стала председатель приемной комиссии вуза. Два секретаря приемной комиссии остались под стражей в следственном изоляторе, со ссылкой на Аванесяна сообщил 29 мая «Интерфакс».

На сайтах Адыгейского госуниверситета и Краснодарского краевого суда по состоянию на 11.30 мск сегодня нет комментариев относительно меры пресечения в отношении сотрудников вуза. По данным сайта вуза, директором филиала Адыгейского госуниверситета в Белореченске числится Лариса Вицюк.

