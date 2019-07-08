Полицейские кордоны между двумя митингами на Руставели. Тбилиси, 8 июля 2019 г. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла"

08 июля 2019, 21:20

Полиция пресекла стычки на площади у здания парламента в Тбилиси

Противники "Марша достоинства" и оппозиционеры, требующие отставки министра внутренних дел, вступили в конфликт у здания парламента. Полицейские предотвратили массовые столкновения и задержали одного человека.

Как писал "Кавказский узел", 7 июля представители ЛГБТ-движения отказались проводить намеченный на сегодня "Марш достоинства" в Тбилиси из-за угроз со стороны сторонников традиционных ценностей. Сегодня противники "Марша достоинства" собрались в Тбилиси, чтобы помешать проведению акции, но разминулись с ЛГБТ-активистами, которые провели малочисленное шествие у здания МВД.

ЛГБТ-организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" в столице Грузии на 8 июля, потребовав от правоохранителей обеспечить безопасность участников акции. К проведению серии социальных мероприятий представители движения готовились в течение восьми месяцев. Из-за протестных акций, начавшихся в Тбилиси 20 июня, активисты решили перенести все запланированные активности, в том числе и "Марш достоинства". За две последних недели представители Tbilisi Pride неоднократно сами принимали участие в митингах в центре Тбилиси.

Противники ЛГБТ-марша собрались сегодня вечером у здания парламента в Тбилиси, куда сегодня же пришли участники ежедневной акции с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии. Сторонники традиционных ценностей в количестве нескольких сотен заявили, что будут проводить свою акцию до позднего вечера, хотя с ее форматом окончательно не определились, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиционный политик Джонди Багатурия участвует в акции с требованием запрета на публичные акции ЛГБТ-сообщества: по словам Багатурии, участники "Марша достоинства" стремятся "навязать свой образ жизни" остальной части населения. Вместе с тем он потребовал, чтобы в Грузии прекратились и другие "выступления, препятствующие стабильному развитию страны", не связанные с ЛГБТ-тематикой.

Противник "Марша достоинства" Гурам заявил, что требует отмены антидискриминационного закона и запрета на проведение публичных акций ЛГБТ-сообщества. Еще один протестующий, Александр, требует, чтобы ЛГБТ-сообщество не смогло провести ни одного публичного мероприятия.

Когда на площади у парламента появились оппозиционеры с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии, полицейские перекрыли автобусами проход к парламенту с двух сторон и разделили участников двух акций. Активисты, требующие отставки Гахарии, скандировали: "Уходи! Уходи!".

Поборники традиционных ценностей атаковали активистов, которые готовили площадку для митинга перед парламентом, бросив в них несколько бутылок. Один из противников "Марша достоинства" оказался среди активистов оппозиционного митинга и начал обвинять последних в предательстве Грузии, но полицейские быстро вывели провокатора с места акции.

"Кавказский узел" подготовил справку "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Примечание:

"Противник проведения "Марша достоинства" ЛГБТ задержан в Тбилиси", "ЛГБТ-активисты подтвердили планы на проведение гей-парада в центре Тбилиси", "МВД Грузии заинтересовали угрозы поддержавшей акцию ЛГБТ чиновнице".

Автор: Инна Кукуджанова, Беслан Кмузов; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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