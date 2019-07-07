07 июля 2019, 14:45

ЛГБТ-активисты призвали полицию обеспечить безопасность их марша в Тбилиси

ЛГБТ-организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" в столице Грузии, потребовав от правоохранителей, чтобы акция 8 июля прошла "в мирной и спокойной обстановке".

Как писал "Кавказский узел", организация Tbilisi Pride анонсировала "Марш достоинства" и ряд мероприятий для представителей ЛГБТ на 18-23 июня в Тбилиси. Однако с 20 июня, после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии, в Тбилиси ежедневно проходили акции протеста. Их участники добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, требование об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным.

"Кавказский узел" подготовил справку "Главное о протестах в Грузии – 2019". Новости о проходящих с 20 июня акциях протеста в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Активисты Tbilisi Pride сегодня заявили, что "Марш достоинства" планируется провести в столице Грузии 8 июля. Шествие, назначенное ранее, было временно отложено в связи с акцией протеста в Тбилиси, поскольку сообщество солидарно с участниками акции, заявила организация Tbilisi Pride.

"У министерства внутренних дел есть все ресурсы для того, чтобы обеспечить проведение "Марша достоинства" в мирной и спокойной обстановке", - заявила организация, потребовав, чтобы "была обеспечена безопасность каждого участника "Марша достоинства".

Организаторы пообещали, что в "Марше достоинства" примут участие также представители местных и международных организаций. Время и место акции в заявлении организации не указано, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" политологи заявили, что в Грузии набирает силу ЛГБТ-сообщество, но параллельно с ним растет и агрессия против него.

Примечание:

"МВД Грузии заинтересовали угрозы поддержавшей акцию ЛГБТ чиновнице", "Патриархия и "Грузинский марш" выступили против проведения ЛГБТ-акции в Тбилиси", "Освобождены все задержанные на акции против гей-парада в Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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